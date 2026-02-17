“Por qué votar por”: Yenny Alexandra Romero Castañeda, candidata a la Cámara

Yenny Alexandra Romero Castañeda es candidata a la Cámara. Va por Nuestra Fuerza. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

El poder servir para incidir en la toma de decisiones este país. Porque una Colombia diferente sí es posible y por ello voy a escribir una historia diferente.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Creación de planta docente para los profesionales de apoyo a la inclusión. Primer sistema de salud público para animales de calle y estrato 1,2,3. Creación de comisiones accidentales para el seguimiento permanente de seguimiento de control contractual de todas las entidades públicas del país.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Desigualdad social y falta de presencia estatal, la cual se debe empezar a trabajar desde el territorio con las comunidades, no se pueden seguir dictando las políticas desde el escritorio, sino con la presencia del Estado y sus instituciones en todas las zonas del país y con la atención a las comunidades.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Apoyar una asamblea constituyente depende de los objetivos del país con enfoque en el bien común hacia el pueblo colombiano, no en intereses políticos independientes. El cuál depende de un estudio amplio, beneficios y riesgos.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Sí, pero solo un periodo.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. Se debe cambiar.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Revisar la política pública de la mujer, donde se establezca claramente: 50/50 en toda la contratación y niveles decisorios de entidades públicas y elecciones de participación ciudadana del país. Incentivos al sector privado que acoja la normativa. Establecer con claridad todos los tipos de violencia y discriminación hacia la mujer, incluyendo la violencia política con sanciones establecidas. Establecer el sistema del cuidado a nivel nacional. Renta básica para las mujeres cuidadoras. Transparencia y equidad salarial en el sector público y privado. Gobernanza con enfoque de género. Educación inclusiva. Dignidad laboral y legalización del trabajo sexual pago. Dignidad laboral para todos los oficios y labores que han desempeño históricamente las mujeres. Apoyo por parte del Estado a madres cabeza de hogar, para estudio, vivienda y oferta laboral.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Impulsaré el control de gestión mediante Comisiones Accidentales de Seguimiento Permanente. Propongo la creación de Comisiones Accidentales de Vigilancia y Seguimiento Contractual desde el Congreso de la República. Estas comisiones legislativas tendrán la facultad de realizar una fiscalización técnica y financiera a los programas y proyectos de inversión pública desde su etapa precontractual hasta su liquidación final. Así garantizaremos que el flujo de recursos cumpla con los principios de eficiencia y transparencia, permitiendo la detección temprana de irregularidades y evitando el detrimento patrimonial antes de que el daño sea irreversible.

Impulsaré una reforma normativa del régimen de responsabilidad y celeridad en el procedimiento sancionatorio, donde los procesos administrativos y disciplinarios se agilicen y sea más severos para casos de corrupción debidamente probados. Así las consecuencias legislativas para los funcionarios y políticos corruptos será la inhabilidad para ejercer cargos públicos, o contratar con el Estado, destitución inmediata, cárcel y reintegro de todo lo robado.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Se debe recuperar la confianza de la ciudadanía, por ello mi trabajo será desde la calle, en el territorio.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Recuperarlas y trabajar estratégicamente en un equilibrio colaborativo y de unión.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Este proceso me cuesta COP 60 millones y he recibido aportes de un privado: Cable DVR SAS.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Roy Barreras porque es el candidato presidencial que puede unir todas las orillas políticas del país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La paz total no funcionó debe acabarse y se debe continuar con la reforma laboral y pensional.

