“Por qué votar por”: Yeraldine Sánchez, candidata a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Cundinamarca no puede seguir desconectada de las grandes decisiones nacionales. Me motiva ser congresista para que la voz del productor de papa, del operador turístico y de la mujer que emprende desde su hogar se escuche con fuerza. Conecta con Cundinamarca es una apuesta por el agro sostenible, por el turismo que respeta nuestra naturaleza y por una política social que proteja a la mujer cundinamarquesa. No llegamos para prometer, llegamos para conectar el talento de nuestra tierra con las oportunidades que el Congreso debe asegurar.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No he tenido.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Crear la primera empresa agroindustrial del Estado Proyecto de Ley de Patrimonio y circuitos turísticos ley de empoderamiento y donde para las amas de casa.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La desconexión de la institucionalidad y la población civil.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, creo que los mecanismos que fortalecen la democracia están basados en la hegemonías de la toma de decisiones.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompañaría a ninguna de los dos la figura presidencial está en un tema del periodo legislativo.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Política de paz total con unas maneras de encontrarnos como sociedad civil.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí que legalicen disminuiría el microtráfico y los grupos ilegales.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Crear un fondo de financiación para proyectos específicos de empoderamiento femenino.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Estructurar la institucionalidad y los canales de conectividad del Estado.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Disminuir el pago de los congresistas.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

No intervenir.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Ninguno me financia.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

No tengo candidato ninguno a mostrado sus propuestas al país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Política de drogas.

