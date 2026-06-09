Prenden alertas por “riesgo sistémico” en torno a la desinformación en elecciones

Este 21 de junio se realizarán las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A 11 días de la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico), el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral emitió un informe sobre los riesgos sistémicos de la desinformación en los procesos electorales. Todo enmarcado en el ambiente de polarización que rodea los comicios, así como la posibilidad de que se erosione “la confianza pública en los resultados y en las instituciones democráticas”.

Este tipo de narrativas, de acuerdo con el reporte, se amplifican en “en entornos digitales caracterizados por cámaras de eco, alta emocionalidad y baja regulación” y desplazan los canales institucionales de resolución de controversias". Pero también prenden alarmas por “riesgos emergentes asociados al uso de inteligencia artificial, la participación de creadores de contenido, la proliferación de discursos de odio y la violencia política digital de género”.

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“Colombia enfrenta también la amenaza de estas narrativas de fraude. Su vulnerabilidad a que dichas narrativas se expandan no sólo depende de una hipotética crisis de confianza de la administración electoral, sino también de la combinación de riesgos derivados de la polarización política, la conflictividad territorial, la violencia electoral y la circulación de la desinformación derivada de su confluencia”, se lee en el documento.

También se cita la imagen favorable de la Registraduría, que desde 2022 hasta la fecha mantiene niveles superiores al 50 %, según la medición de Invamer. Incluso, la más alta se registró en la última encuesta de abril, con un porcentaje del 69,7 %. El informe señala que las amenazas para la gestión electoral provienen de “actores políticos, mediáticos y sociales” que puede “instrumentalizar dudas o temores de la ciudadanía para erosionar la confianza en los procesos electorales”.

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“La integridad del proceso electoral colombiano no depende de una única plataforma tecnológica ni de un sistema centralizado de transmisión de resultados. Por el contrario, las elecciones en Colombia constituyen un proceso eminentemente ciudadano, caracterizado por una amplia participación y múltiples capas de control y verificación”, indica la organización.

En todo caso, se hace énfasis en las consecuencias de la desinformación y cita no solo la pérdida de confianza en la institucionalidad y el incremento de la abstinencia electoral. También habla de la posibilidad de que detone “graves niveles de violencia política”.

Este es el documento completo:

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