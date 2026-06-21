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Presidente Gustavo Petro se pronuncia tras la victoria de De la Espriella en segunda vuelta

EL presidente Gustavo Petro se pronunció luego de que le preconteo le diera la victoria a Abelardo de la Espriella con 12,9 millones de votos.

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Redacción Política
22 de junio de 2026 - 01:11 a. m.
El presidente Gustavo Petro durante su votación del 21 de junio.
El presidente Gustavo Petro durante su votación del 21 de junio.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, según los datos del preconteo. El jefe de Estado invitó a su movimiento político a la impugnación de casi 33.000 mesas, pero, además, aseguró que el legado del primer gobierno del cambio será “imborrable”.

El mandatario nacional pidió a los abogados del país a acompañar el proceso de escrutinios “en masa” y asegura que la diferencia sería de “0,3 por cierto a favor de Abelardo”. “Hay que dar esta nueva batalla por la democracia y la libertad. Se apresuran hoy a darse por ganadores porque temen el escrutinio”, dijo el presidente.

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De acuerdo con el mandatario, y muy en línea a las declaraciones de Iván Cepeda en su discurso, “más de 33.000 mesas están ya impugnadas. Deben impugnarse las de EEUU y deben impugnarse las que resulten afectadas por el cambio de dirección de IP de servidores al servicio computacional del preconteo y escrutinio”.

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Por Redacción Política

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