Gobierno Petro ya solicitó misión de veeduría de la OEA para las elecciones de 2026

En los meses previos a las elecciones de 2026 ya se están confirmando los detalles para el proceso que tiene varios ojos encima, y desde todos los sectores. Además de los contratos para la entrega de kits electorales y para el conteo de los votos, para contar con veeduría externa al proceso ya se hizo una solicitud ante la Organización de los Estados Americanos.

El organismo, del que Laura Gil —la candidata colombiana y exviceministra de Relaciones Exteriores— es subsecretaria adjunta, estará presente con una misión de observación. Así fue el caso en los comicios de 2022, en los que el presidente Gustavo Petro obtuvo una victoria y superó al hoy fallecido Rodolfo Hernández.

La misma Gil confirmó, en Caracol Radio, que el Gobierno ya hizo una solicitud para que una misión de observación electoral esté en territorio colombiano durante las votaciones, previstas para el 8 de marzo, en el caso del Legislativo, y el 31 de mayo en la primera vuelta presidencial. En esa línea, aseguró que con el secretario de Democracia de la OEA ya se están delineando los términos de ese acompañamiento.

“El gobierno ya ha hecho una solicitud para la presencia de una misión de observación electoral y ya entiendo que el secretario de Democracia de la OEA ya está negociando los términos.Esperamos estar aquí para dar aún más confianza en el proceso electoral”, manifestó Gil.

Sin embargo, también se enfatizó que el acompañamiento no es exclusivo de los días de los comicios, puesto que en la OEA se “ha apostado por eleccions transparentes, libre y justas”, razón por la que “estará aquí acompañando las candidaturas para que las elecciones se den en el marco de una competencia pacífica y sin prácticas que atenten contra los candidatos y las campañas”.

La observacion electoral estará a cargo de Miroslav Jenča, de Eslovaquia, quien coordinará esfuerzos junto con la Registraduría, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia.

Dentro de sus principales retos sopesan las garantían a las poblaciones afectadas por el conflicto armado. Además, en la mesa también estarán las irregularidades denunciadas desde el Pacto Histórico, bancada oficialista, tras la licitación de kits electorales firmada entre la Registraduría y la firma Thomas Greg & Sons.

