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Primera vuelta tiene 14 llaves disputando la moderación: así van las alianzas y propuestas

Luego de la pugnacidad verbal que caracterizó la etapa anterior de la campaña, el país ahora busca entender el modelo de Estado que los candidatos quieren impulsar desde el 7 de agosto próximo. Estas son las claves de un proceso que en 77 días tendrá una fase determinante.

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Redacción Política
15 de marzo de 2026 - 01:20 a. m.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo; Aida Quilcué e Iván Cepeda; Juan Manuel Restrepo y Abelardo De La Espriella y Sergio Fajardo con Edna Bonilla.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo; Aida Quilcué e Iván Cepeda; Juan Manuel Restrepo y Abelardo De La Espriella y Sergio Fajardo con Edna Bonilla.
Foto: Archivo Particular

El pistolazo que marcó el inicio formal de la carrera por conquistar la Casa de Nariño, que se dio tras los resultados de las votaciones del Congreso y tres consultas, alineó las tendencias ideológicas de las 14 llaves que estarán presentes en el tarjetón de la primera vuelta. Si bien en su mayoría apostaron por fórmulas vicepresidenciales que los lleven a la moderación, lo que sigue está en la capacidad que tengan para que sus propuestas calen entre el electorado que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Ese reacomodo explica por...

Por Redacción Política

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Olegario (51538)Hace 4 minutos
La “moderación”? Sobre todo de los zurdos petristas más radicales a los que se les llena la jetota despotricando de los tales “tibios”, sindicándolos de derechistas y uribistas disfrazados. Hágame el H P favor!
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