De la Espriella y Cepeda despliegan sus propuestas en medio de un debate pendiente

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

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A diez días de la segunda vuelta presidencial, los dos candidatos que se enfrentarán en las urnas por las llaves de la Casa de Nariño siguen sin asistir a un debate donde confronten sus propuestas. En medio de ello, tanto Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) como Iván Cepeda (Pacto Histórico) anuncian sus visiones de país en medios de comunicación.

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En los primeros días de esta semana, ambos candidatos estuvieron en Caracol Radio compartiendo sus propuestas sobre salud, paz total y crisis fiscal. Esto dijeron sobre cada tema:

¿Qué dijeron sobre la salud?

De la Espriella aseguró que implementará un “plan de choque” frente a lo que se refirió como una “crisis humanitaria”. Por ello, aseguró que mientras resuelve el problema de la deuda del sistema, se concentrará en invertir “COP 10 billones para estabilizar el sistema y entregar todos los medicamentos y dar todos los tratamientos”. Con ese mismo dinero pagará al personal de la salud.

“Ya habíamos hablado antes que hay una plata importante sobre la mesa, como recordarás, COP 110, 120 millones de pesos en exenciones tributarias, COP 80, 90 billones en corrupción. Otro tanto muy importante en despilfarro y COP 110 billones en evasión. Ahí hay una plata importante, pero además en el presupuesto general de la nación, en la Adres también hay recursos. Es más, la revisión de de unos recursos que han sido asignados al sistema. Tenemos esa cuenta con José Manuel, la plata está y se puede conseguir”, afirmó frente a la pregunta de cómo conseguirá esos recursos.

Cepeda afirmó que buscará “concertar un modelo de salud en el que haya, obviamente, una concurrencia entre lo privado y lo público” e insistió en que es un sistema “mal diseñado”. También propone un “plan de choque” en los primeros 100 días, que contiene tres puntos para resolver los aspectos más graves.

“El primero es el suministro de medicamentos. El segundo, cómo se hace con todos los procedimientos, citas, exámenes y cirugías que están represadas. En tercer lugar, cómo concertamos una verdadera reforma del sistema de salud. Yo propondría que hagamos la discusión sobre responsabilidades. Incluso, comprometámonos a hacer una comisión de la verdad sobre el sistema de salud para ver quién hizo qué“, apuntó.

¿Cómo abordarán la Paz Total?

De la Espriella no se refirió directamente a la política de Paz Total, pero aseguró que en el país hay que “regresar las cosas a su orden”. En pocas palabras, “los bandidos perseguidos por la fuerza pública o a buen recaudo de la justicia”. Incluso, negó haber dicho que arreglaría el problema de seguridad en 90 días.

“Es un plan de choque para dar captura a 10 bandidos de alto perfil y para empezar a retomar los territorios como corresponde”, apuntó.

Cepeda ha dicho que no serán posibles los diálogos con “los grupos armados que atenten contra lideresas y líderes sociales o que ataquen a la población utilizando cierto tipo de acciones cruentas” y reconoció que la política de paz total “ha tenido varios desaciertos y errores”. Eso sí, fue claro en que “son determinaciones que habrá que tomar haciendo análisis muy claros y concretos” y que no anunciará en este momento con cuáles estructuras ve posible el diálogo.

“Mi posición actual frente a la política de paz es que hay que hacer una reducción fundamental a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, que es imprescindible porque es un compromiso de Estado, porque ha significado un cambio positivo en muchos aspectos y porque hay una deuda con muchas comunidades en los territorios. En segundo lugar, yo creo que si el [Ejército de Liberación Nacional (Eln)] responde a unas condiciones claras que se planteen, se podría buscar terminar lo que han sido 30 años de diálogo de distintos gobiernos con el Eln. Y en tercer lugar, creo que es imprescindible adoptar una ley de sometimiento para las organizaciones criminales y los grupos armados que no entran en la categoría de los grupos con los cuales se deba hacer una un diálogo político”, agregó.

¿Cuáles son sus propuestas para la crisis fiscal?

De la Espriella ha propuesto la vía de la reactivación económica para solucionar la crisis fiscal. Bajo su óptica, “es imposible pensar en cerrar el hueco fiscal, incluso en crecer, si no [activan] ese primer motor de la economía colombiana”, que es el sector mineroenergético y los hidrocarburos.

“Eso tiene que hacerse de manera responsable con el medio ambiente. Hemos dicho que para aumentar esa producción de 700.000 barriles que hoy tiene Ecopetrol a 1′300.000 pues hay que implementar el fracking", apuntó. Y agregó, sobre Ecopetrol, que a este gobierno le ha hecho a la empresa “un gran daño”.

Cepeda ha dicho que se trata de un tema que debe ser “abocado urgentemente” y que “requiere una concertación”. Propone dos vías para resolverlo: una, a través de una reforma tributaria y la otra, concertar un “pacto fiscal”. Este último se concentra en discutir asuntos como la evasión fiscal y el recaudo de impuestos.

“En general, el Estado colombiano requiere dos procesos que hay que hacer urgentemente. Uno, convertir en información digital e informatizar todas las distintas áreas del Estado. En segundo lugar, simplificar los procedimientos. Así que en el área fiscal también será necesaria una concertación en torno a los temas de tributación y, por ejemplo, que las decisiones de la junta directiva del Banco de la República puedan ser objeto de una concertación y de un acuerdo que ojalá permita que hagamos una reforma tributaria concertada”, explicó.

¿Y qué va a pasar con el debate?

Ambos han dicho que estarán dispuestos para el debate, pero hasta la fecha no hay acuerdos ni reuniones entre compromisarios confirmadas. Abelardo de la Espriella nombró a su jefe de campaña, Joaquín Gutiérrez, y Carlos Suárez como sus representantes, mientras que Iván Cepeda designó al representante Gabriel Becerra y a una de sus asesoras más cercanas, Gabriela Parra.

Desde varios espacios informativos y medios de comunicación, entre ellos El Espectador, han enviado invitaciones para concretar el espacio. Este fin de semana, Cepeda propuso que se hiciera un único debate en coordinación con Noticias Caracol, Noticias RCN y RTVC.

Las condiciones de ambos han dejado estancada la posibilidad. El abogado pidió que su contrincante aceptara primero los resultados de las elecciones del pasado 31 de mayo, algo que ya ocurrió este fin de semana a través de la cuenta de X del mismo aspirante. Además, planteó que en ese encuentro estuvieran presentes sus fórmulas vicepresidenciales —José Manuel Restrepo y Aida Quilcué—, mientras que el senador ha dejado claro en que el espacio tiene que ser únicamente entre los dos. ¿Ocurrirá en las próximas semanas? Sigue en veremos.

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