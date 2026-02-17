Home

Política
Elecciones 2026
17 de febrero de 2026 - 11:06 p. m.

¿Qué le exigen a un nuevo o nueva presidente y a un nuevo Congreso desde Manizales?

El Espectador llegó a Manizales, siguiendo el recorrido de el “Bus por Colombia” y junto a Noticias Caracol, para preguntarle a sus habitantes qué le exigen a un próximo o próxima presidente de la república. Polarización, crisis de salud pública, inseguridad y educación son los ejes centrales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Valentina Matiz Bernal

Valentina Matiz Bernal

Luna Mejía Farías

Luna Mejía Farías

Conoce más

Temas Relacionados

Elecciones

Colombia

Congreso

Presidencia

Polarización

Seguridad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.