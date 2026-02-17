17 de febrero de 2026 - 11:06 p. m.
¿Qué le exigen a un nuevo o nueva presidente y a un nuevo Congreso desde Manizales?
El Espectador llegó a Manizales, siguiendo el recorrido de el “Bus por Colombia” y junto a Noticias Caracol, para preguntarle a sus habitantes qué le exigen a un próximo o próxima presidente de la república. Polarización, crisis de salud pública, inseguridad y educación son los ejes centrales.
