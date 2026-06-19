¿Qué pasa si gana el voto en blanco en la segunda vuelta presidencial?

Voto en blanco. Foto: Archivo Particular

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El 29 de junio, cuando colombianos elijan entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, la casilla del voto en blanco estará en el tarjetón. Pero su efecto legal es radicalmente distinto al de la primera vuelta.

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En una elección marcada por la polarización, una parte del electorado llegará a las urnas sin querer votar por ninguno de los dos candidatos. Por ello, junto a las caras de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en el tarjetón, estará la opción del voto en blanco. Sin embargo, en esta segunda vuelta, ese voto no tiene consecuencias jurídicas sobre el resultado.

¿Por qué el voto en blanco es simbólico en la segunda vuelta?

Una elección —sea cual sea— tiene el chance de repetirse una vez en caso de que el voto en blanco constituya mayoría; esto solo aplica en la elección presidencial durante la primera vuelta, según el artículo 258 de la Constitución Política de 1991. Pues el parágrafo primero de ese artículo exceptúa explícitamente a la segunda vuelta de esa obligación, por lo que en el balotaje este voto solo tiene un efecto simbólico, por lo que sus resultados “no se le suman a ningún candidato”.

En la práctica, esto significa que, aunque el voto en blanco superara en número a los votos de Cepeda o De La Espriella, la Presidencia la obtendría el candidato que acumule más sufragios válidos individuales entre los dos. No hay repetición. No entran candidatos nuevos. La razón legal es la naturaleza imperativa del balotaje: su propósito es, sin excepción, elegir al próximo jefe de Estado entre las opciones que pasaron de la primera vuelta.

Los registros históricos muestran que el voto en blanco en segunda vuelta presidencial jamás ha superado el 6 % de los sufragios válidos en Colombia. En la primera vuelta presidencial de 2026 representó el 1,71% del total de votos válidos. En 2022, cuando Gustavo Petro venció a Rodolfo Hernández, fue de apenas el 2,24 %. En 2018 llegó al 4,2 %, en 2014 al 4 % y en 2010 al 3,3 %.

¿Para qué sirve, entonces votar en blanco?

La Corte Constitucional, en sentencia C-490 de 2011 que declaró exequible la Ley 1475, definió el voto en blanco como una “expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos”. Es, en otras palabras, un mensaje al sistema, no una palanca que lo altere. En segunda vuelta, quienes lo marquen estarán registrando su inconformidad con ambos candidatos, pero sin poder cambiar quién llega a la Casa de Nariño el 7 de agosto.

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