10 de marzo de 2026 - 11:24 p. m.
¿Quiénes controlarán el Senado? Así quedaron las fuerzas para el periodo 2026-2030
Tras las elecciones del 8 de marzo, el Pacto Histórico y el Centro Democrático aumentaron sus curules, pero ninguna de las dos fuerzas tiene garantizadas mayorías para aprobar o negar proyectos. Los partidos tradicionales y de centro cedieron terreno. Este es el panorama del nuevo Senado.
