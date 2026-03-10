Home

Política
Elecciones 2026
10 de marzo de 2026 - 11:24 p. m.

¿Quiénes controlarán el Senado? Así quedaron las fuerzas para el periodo 2026-2030

Tras las elecciones del 8 de marzo, el Pacto Histórico y el Centro Democrático aumentaron sus curules, pero ninguna de las dos fuerzas tiene garantizadas mayorías para aprobar o negar proyectos. Los partidos tradicionales y de centro cedieron terreno. Este es el panorama del nuevo Senado.

David Efrén Ortega

David Efrén Ortega

Unidad de Video

