Así reaccionaron candidatos presidenciales a la encuesta Invamer: punteros guardan silencio

Tras los resultados de la última encuesta Invamer que presentó a los posibles ganadores de las consultas, mostró a los punteros de la primera vuelta y la medición de aprobación del presidente Gustavo Petro; varios aspirantes a llegar a la Casa de Nariño reaccionaron a estos resultados.

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, los dos punteros en la primera vuelta, no se han referido a los resultados de la Invamer. El primero solo compartió un trino del congresista Alexander López quien asevera que “estos resultados son contundentes”, mientras el segundo no ha compartido nada sobre los resultados.

El primero de ellos fue el candidato de La Fuerza, Roy Barreras, quien en su cuenta de X reaccionó a su porcentaje de intención de voto del 23,3 % en su propia consulta, en la que Daniel Quintero lo revasa con casi el triple de porcentaje.

Me estoy gozando mi 1 % [..] Los encuestadores saben manipular encuestas, ¡YO SÉ GANAR ELECCIONES! A estos miles de ciudadanos nadie los encuesta y estoy seguro que a ustedes tampoco. ¿Verdad? Nos vemos el 8 de marzo. Las mayorías no quieren extremos y saben que yo sé y puedo UNIR a mi Colombia adorada!“, aseguró Barreras en su cuenta de X. Horas antes de revelar los resultados, aseguró que se ”ha pagado a firmas de software oscuras para alterar los algoritmos de las encuestas que vienen”.

Por su parte, Daniel Quintero, que se posiciona como el ganador de la consulta del Frente por la Vida que tendrá lugar el próximo 8 de marzo con un porcentaje del 68,1 %, mencionó en sus redes sociales frente a estos resultados que “estamos creciendo, pero no hay que confiarse. Votemos masivamente el 8 de marzo para derrotar las maquinarias”.

Por los lados de la Gran Consulta por la Vida, la puntera de estos resultados, Paloma Valencia, no se refirió a la medición que la cataloga como ganadora de su coalición con un 41,6 %. Tampoco lo ha hecho Juan Manuel Galán, quien ocupa un segundo lugar con amplia diferencia al obtener el 12,2 %, además de repostear en su cuenta de X un par de trinos sobre los resultados.

El que sí se pronunció fue el tercero en esta medición, Juan Daniel Oviedo, quien se coló entre los tres primeros de esta coalición con un 10,4 %. En su cuenta de X, el candidato aseguró sobre sus resultados que “por eso vamos a correr más. A escuchar más que nunca. A sumar hasta el último voto”.

Cada voto suma. Cada voto cuenta.



Cada segundo lo vamos a hacer mejor.



¿Es difícil? Sí.



Por eso vamos a correr más. A escuchar más que nunca. A sumar hasta el último voto.



Por los lados de la Consulta de las Soluciones, la ganaría su impulsora Claudia López con un 92,9 % de la intención de voto. Además, se coló con un 11,7 % en el tercer lugar de la medición en la primera vuelta.

“La gente sabe que las elecciones van a ser el 8 de marzo y va tomando decisiones y entendiendo nuestro mensaje. Vamos a defender las reformas sociales que van bien y a sacarlas adelante, a corregir lo que sentimos que va mal, como el tema de salud, de entrega de medicamentos, de seguridad, de lucha contra la impunidad y corrupción”, aseguró la aspirante por firmas tras conocer los resultados de la encuesta.

¡Gracias a todos!



¡Nuestro mensaje se empieza a escuchar!



En estos 10 días lo clave es seguir haciendo pedagogía:

1. El 8 de Marzo pide el tarjetón de consulta.

2. Solo puedes marcar por un candidato.

3. Marcando nuestra foto votas Claudia Presidenta!



Esta medición de Invamer se realizó entre el 11 y el 22 de febrero, a través de 3.800 encuestas presenciales que se ejecutaron en 147 municipios (24 son “capitales” y 123 “no capitales”) y fue financiada por Noticias Caracol y Blu Radio. El margen de error es del 1,93 % y el nivel de confianza es del 95 %.

