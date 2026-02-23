Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Tributaria, salud y paz total: responden los candidatos de la Consulta de las Soluciones

Los dos candidatos de la consulta que busca hacerse espacio en las aspiraciones que representan al centro político hablaron con El Espectador sobre la coyuntura nacional y delinearon las propuestas con las que buscan llegar a la Casa de Nariño. Estas fueron las preguntas que respondieron: 1. ¿Se requiere una nueva reforma tributaria a partir del 7 de agosto? 2. ¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno? 3. ¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
23 de febrero de 2026 - 11:05 a. m.
Precandidatos Leonardo Huerta y Claudia López.
Precandidatos Leonardo Huerta y Claudia López.
Foto: Archivo Particular

El centro político tiene una consulta propia en el tarjetón de este 8 de marzo, fecha en la que se vota no solamente para elegir el próximo Congreso, también por la apuesta de varios sectores políticos para llegar a la primera vuelta. Una de ellas, la Consulta de las Soluciones, tiene dos participantes: Claudia López y Leonardo Huerta.

Se trata de una apuesta que buscó reunir a varias figuras del centro político para medirse en las urnas y quien inició esa búsqueda fue, precisamente, la exalcaldesa de Bogotá. Aunque se entablaron diálogos con...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Claudia López

Leonardo Huerta

Reforma tributaria

Consulta

Paz total

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.