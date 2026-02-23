Tributaria, salud y paz total: responden los candidatos de la Consulta de las Soluciones

Precandidatos Leonardo Huerta y Claudia López. Foto: Archivo Particular

El centro político tiene una consulta propia en el tarjetón de este 8 de marzo, fecha en la que se vota no solamente para elegir el próximo Congreso, también por la apuesta de varios sectores políticos para llegar a la primera vuelta. Una de ellas, la Consulta de las Soluciones, tiene dos participantes: Claudia López y Leonardo Huerta.

Se trata de una apuesta que buscó reunir a varias figuras del centro político para medirse en las urnas y quien inició esa búsqueda fue, precisamente, la exalcaldesa de Bogotá. Aunque se entablaron diálogos con...