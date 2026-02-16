Tributaria, paz total y EE. UU.: responden los candidatos del Frente por la Vida

De izquierda a derecha: Héctor Pineda, Martha Amaya, Roy Barreras, Lucio Torres, Daniel Quintero. Foto: Archivo Particular

El “Frente por la Vida” tiene cinco candidatos que se medirán en las urnas este próximo 8 de marzo para ver cuál de ellos representará a ese sector en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Se trata de Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Elías Pineda.

Después de enfrentar varios reveses administrativos por decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que sacaron al senador Iván Cepeda de la contienda y que derivaron en la salida de Camilo Romero, así como de Juan Fernando Cristo —quien como el...