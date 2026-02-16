Logo El Espectador
Tributaria, paz total y EE. UU.: responden los candidatos del Frente por la Vida

Los cinco candidatos de izquierda y centroizquierda hablaron con El Espectador para delinear las propuestas con las que buscan salir victoriosos el próximo 8 de marzo para ir a la primera vuelta del 31 de mayo.

Redacción Política
16 de febrero de 2026 - 11:00 a. m.
De izquierda a derecha: Héctor Pineda, Martha Amaya, Roy Barreras, Lucio Torres, Daniel Quintero.
Foto: Archivo Particular

El “Frente por la Vida” tiene cinco candidatos que se medirán en las urnas este próximo 8 de marzo para ver cuál de ellos representará a ese sector en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. Se trata de Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Lucio Torres y Héctor Elías Pineda.

Después de enfrentar varios reveses administrativos por decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que sacaron al senador Iván Cepeda de la contienda y que derivaron en la salida de Camilo Romero, así como de Juan Fernando Cristo —quien como el...

