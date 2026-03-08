Resultados elecciones 8 de marzo EN VIVO: las urnas cierran oficialmente

Así avanzó la jornada electoral el 8 de marzo en el recinto de Corferias en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este domingo se define la nueva distribución de las fuerzas políticas del Congreso de la República. A partir de las 4:00 p.m. comenzó el preconteo de votos que permitirá conocer primero los ganadores de las tres consultas que se midieron este domingo, para luego saber el orden del Senado y la Cámara en todo el país.

Siga el minuto a minuto aquí:

Tras el cierre de las mesas de votación, las autoridades se reúnen en la Sala Estratégica de la Policía Nacional en Bogotá para hacer el primer balance de la jornada en materia de seguridad. La reunión la lidera el comandante general de la Policía, general William Rincón Zambrano y por el almirante Harry Ernesto Reyna Niño, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Las autoridades registraron: 88 capturas y la incautación de COP 3.761 millones de pesos incautados es el más reciente reporte de la Policía Nacional.

Consulta de las Soluciones: Claudia López 5,81 %; Leonardo Huerta 0,89 %.

Gran Consulta por Colombia: Paloma Valencia 59,09 %; Juan Daniel Oviedo 9,74 %; Juan Carlos Pinzón 3,57 %; Enrique Peñalosa 1,21 %; David Luna 0,87 %; Aníbal Gaviria 0,78 %; Mauricio Cárdenas 0,63 %.

Frente por la Vida: Roy Barreras 5,24 %; Daniel Quintero 3,15 %; Lucio Torres 0,69 %, Héctor Pineda 0,66 %, Martha Bernal 0,27 %.

Pacto Histórico: 35,13 %

Partido Conservador: 16,21 %

Partido Liberal: 8,1 %

Centro Democrático: 8,1 %

Cambio Radical-Alma: 5,4 %

Frente Amplio Unitario: 5,4 %

Alianza por Colombia: 5,4 %

Votos en blanco: 5,4 %

Partido de la Unión por la Gente: 2,70 %

Creemos: 2,70 %

Con toda por Colombia: 2,70 %

Ahora Colombia: 2,70 %

El resto de los partidos: 0 %

Consulta de las Soluciones: Claudia López 0 %; Leonardo Huerta 0 %.

Gran Consulta por Colombia: Vicky Dávila 12 %; Paloma Valencia 12 %; Juan Daniel Oviedo 12 %; Mauricio Cárdenas 8 %; Enrique Peñalosa 8 %, Juan Carlos Pinzón 4 %; David Luna 0 %; Juan Manuel Galán 0 %, Aníbal Gaviria 0 %.

Frente por la Vida: Roy Barreras 20 %; Daniel Quintero 16 %; Lucio Torres 8 %, Héctor Pineda 0 %, Martha Bernal 0 %.

Durante el discurso de cierre de urnas, el registrador Hernán Penagos aseguró que durante la jornada electoral fueron incautados COP 3.600 millones por la Policía y la Fiscalía, especialmente en Amazonas, Antioquia, Guainía, Guaviare, Atlántico, Norte de Santander. “Estos son los verdaderos hechos de delitos electorales”, precisó.

Además, aseguró que de ayer a hoy la Registraduría ha tenido intentos de ciberataques “en cantidades alarmantes”. Y agregó: “Tenemos hoy, hasta hace un par de horas, intentos de suplantación de la página de la Registraduría en 30 oportunidades”.

A partir de este momento las urnas de votación se cierran oficialmente. El cierre fue anunciado por el registrador Hernán Penagos junto al procurador Gregorio Eljach.

“Como nunca, la Registraduría Nacional del Estado Civil desplegó múltiples acciones de integridad electoral y hoy le cumplió al país con la organización de unas elecciones íntegras y transparentes, así como con una logística electoral impecable”, afirmó.

Desde ahora comienza el preconteo de los votos para anunciar quienes lograron un lugar en el Congreso. Además de conocerse los ganadores de las consultas interpartidistas.

Tras la captura del candidato a la Cámara por el Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira, quien habría sido encontrado en inmediaciones del aeropuerto con COP 15 millones, según la Fiscalía. El Centro Democrático anunció la expulsión de Moreno.

“La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas, por la presunta comisión del delito de cohecho”, se lee en la misiva. Además el partido agregó: “El ahora exmilitante deberá responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido”.

El bloque de aspirantes presidenciales que se encuentra fuera de las consultas interpartidistas también acudió a las urnas este 8 de marzo en medio de un llamado a la defensa de la institucionalidad y los organismos electorales. Desde distintos puntos del país los aspirantes ejercieron su derecho al voto mientras preparan sus campañas para la primera vuelta presidencial. En Bogotá votaron Miguel Uribe Londoño y Juan Fernando Cristo. Por su parte, Mauricio Lizcano votó en zona rural de Manizales y Luis Gilberto Murillo votó desde Quibdó.

En la jornada de la mañana se presentaron algunos problemas en el proceso electoral. Dos candidatos al Congreso de la República fueron capturados. Se trata de Freddy Camilo Gómez Castro (del partido de La U) en Bogotá, por su presunta participación en la red de corrupción que, según la Fiscalía, favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Además de Víctor Hugo Moreno Bandeira (del Centro Democrático) en Leticia (Amazonas), cuando este arrojó una bolsa con COP 20 millones, dinero que luego habría usado para sobornar a los policías que lo capturaron. Horas más tarde fue dejado en libertad.

Por otro lado, la Misión de Observación Electoral (MOE) entregó un primer balance de la jornada en Bogotá, donde destaca irregularidades relacionadas con observadores que no pudieron ingresar a los puestos; mesas que no mostraron la urna vacía antes de iniciar; jurados o testigos que llevaban distintivos de campaña, entre otros.

