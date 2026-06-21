Resultados elecciones presidenciales en Colombia 2026 EN VIVO: pronto cierran las urnas

A las 4:00 p.m. cerrarán las urnas en todo el país e iniciará el preconteo para definir el nuevo presidente de la República entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este 21 de junio a las 4 p.m. cerrarán las urnas en todo el territorio nacional. El país elegirá entre el candidato de Defensores de la Patria, Abelardo De la Espriella Otero; y el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro.

Dos modelos de país se ven enfrentados en las urnas y en las próximas horas se conocerá cuál de los dos se encargará de dirigir el país, con un timonazo hacia la derecha como lo propone De la Espriella o en el mismo rumbo de la actual administración que plantea la candidatura de Cepeda.

Después de una primera vuelta donde el aspirante de Defensores de la Patria logró imponerse de primero con 10,3 millones de votos y el del oficialismo logró 9,7 millones, ambos intentarán superar sus marcas iniciales para convertirse en quienes tengan las llaves de la Casa de Nariño.

Conozca aquí el minuto a minuto de cómo recibe el país los resultados, la reacción del ganador y el perdedor de la elección, así como lo que significará para el país.

Siga aquí el cubrimiento en vivo de la jornada electoral:

De acuerdo con la Fiscalía, tres personas han sido capturadas “por conductas relacionadas con el certamen democrático” en la jornada de este 21 de junio. De acuerdo con el ente investigador, dentro de los capturados están “un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta), un votante que trató de sufragar por otra persona en Inírida (Guainía) y un hombre que destruyó una urna en Valledupar (Cesar)”.

Por otra parte, la Fiscalía señaló que en Cantagallo (Bolívar) unidades del Ejército Nacional incautaron COP 114 millones “que eran transportados por tres personas en una camioneta. Sobre estos hechos se adelantarán las actuaciones correspondientes por parte de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos para verificar el origen y eventual destino de los recursos”.

Asimismo, grupos de policía judicial verifican información relacionada con “la presunta intimidación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal a jurados de votación en Ricaurte (Nariño). Esta situación también fue puesta en conocimiento de la fuerza pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en el municipio”.

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, votó en la tarde de este domingo 21 de junio en la Plaza de Bolívar en la compañía de la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro. Quilcué ejerció su voto en el puesto número dos y fue recibida por comunidades indígenas del Cauca y la Amazonia.

“Hoy voy a ejercer el voto que camina la vida, la dignidad y la inclusión. Colombia merece esa presencia incluso en la diversidad de quienes no están de acuerdo porque todos somos colombianos y colombianas. Lo más bonito es que haya una decisión consciente y libre”, fueron las palabras de Aida Quilcué, minutos antes de ejercer su voto en la mesa número dos del Colegio San Bartolomé.

El ministro del Interior Armando Benedetti aseguró a través de su cuenta de X (antes Twitter) que al Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado por esa cartera en esta jornada de votaciones han llegado denuncias de posibles irregularidades en los tarjetones electorales. "Se presentan tarjetones marcados, con rayas o puntos, en 14 departamentos, según reportes que hemos recibido en el Puesto de Mando Unificado permanente del Ministerio del Interior", escribió el alto funcionario.

El ministro Bendetti le pidió “a las autoridades mucha atención para que se cumpla la voluntad popular, especialmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caquetá, La Guajira, Bogotá, Magdalena, Nariño, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander, Córdoba, Guainía, Valle del Cauca y Caquetá”.

Ante las denuncias hechas por el jefe de la cartera y otras que se han conocido a través de redes sociales, la Registraduría Nacional dijo que “la tarjeta electoral que presente cualquier marca debe ser reemplazada para tranquilidad del votante". Así lo dio a conocer la entidad en su cuenta de X, en la que pidió confianza en el proceso electoral.

A dos horas del cierre del urnas, la jornada continúa sin contratiempos. Los candidatos presidenciales Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda ejercieron su derecho al voto en dos lugares diferentes del país.

El primero lo hizo en el colegio la enseñanza en Barranquilla, mientras el segundo fue al colegio San Lucas en Kennedy (Bogotá).

Dentro de poco los jurados de votación en todo el territorio nacional y en los consulados empezarán a contar todos los votos para dar a conocer un estimado de quién será el nuevo presidente de Colombia.

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