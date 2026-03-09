Publicidad

Un Senado fragmentado: el Pacto gana, el uribismo crece y nadie logra mayoría

Las elecciones al Congreso dejaron al Pacto Histórico como la lista más votada, mientras que la del Centro Democrático creció como principal fuerza de oposición de cara a la actual administración. En el nuevo mapa político, las bancadas intermedias vuelven a ser decisivas y varias figuras conocidas del Congreso se quedaron sin curul para los próximos cuatro años. Así se desarrolló la jornada.

Redacción Política
09 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
votaciones3
Foto: El Espectador

El próximo presidente de Colombia, sea de la corriente o partido que sea, encontrará un Senado fragmentado: dos partidos dominantes, pero ninguno con mayoría, y un mapa político en el que varias de las figuras que protagonizaron los grandes debates legislativos de los últimos cuatro años no estarán.

En la nueva panorámica hay quemados, sorpresas y un grupo de bancadas intermedias que volverán a ser decisivas para construir mayorías.

Más de 19 millones de colombianos votaron al Congreso en una jornada en la que, según escribió el presidente...

Usuario(63255)Hace 26 minutos
Se quemó Polo Polo, esa es la noticia del año junto con la quemada de Uribe. Par de hampones.
jesus patichoy(15404)Hace 1 hora
Y faltó el polo polo que se quemooooooo
Carlos(bt8m4)Hace 1 hora
Por que en esta columna no incluyen la quemada también de alvaro uribe velez.?
Victor Llanos(61349)Hace 1 hora
Paloma saco los mismos votos de las firmas "legales" de quienes lo hicieron por abelardo, los cupos al congreso que perdieron los liberales y conservadores son de los radicales de derecha, el pacto es el sector mayoritario y el más representativo, es decir tanto en el senado como la cámara la mayoría es PROGRESISTA, entre paloma y Abelardo en la primera vuelta no sumarán más de 4 millones, Ivan Cepeda será presidente en la primera vuelta, bien por la democracia, bien por el pueblo colombiano.
  • Cordillerano(64187)Hace 18 segundos
    Muy buena síntesis!!
  • Baldomero Mendez(51552)Hace 1 minuto
    Bruto, súmenlos 6 millones que sacó la gran consulta más la de Abelardo y ahí si haga conclusiones.
