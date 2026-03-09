Un Senado fragmentado: el Pacto gana, el uribismo crece y nadie logra mayoría

votaciones3 Foto: El Espectador

El próximo presidente de Colombia, sea de la corriente o partido que sea, encontrará un Senado fragmentado: dos partidos dominantes, pero ninguno con mayoría, y un mapa político en el que varias de las figuras que protagonizaron los grandes debates legislativos de los últimos cuatro años no estarán.

En la nueva panorámica hay quemados, sorpresas y un grupo de bancadas intermedias que volverán a ser decisivas para construir mayorías.

Más de 19 millones de colombianos votaron al Congreso en una jornada en la que, según escribió el presidente...