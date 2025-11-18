Logo El Espectador
Partidos de izquierda y centro analizan sus cartas para aterrizar en el frente amplio

Diálogos entre figuras como Roy Barreras, Iván Cepeda y Juan Fernando Cristo han ocurrido en las últimas semanas con el foco en acercar posiciones con miras a la consulta del 8 de marzo. Las movidas no han pasado de agache entre colectividades tradicionales, que con sectores divididos hacen cuentas para las presidenciales de 2026.

María José Barrios Figueroa
18 de noviembre de 2025 - 11:52 p. m.
El exministro Juan Fernando Cristo, el senador Iván Cepeda y el exembajador Roy Barreras están entre los nombres que llegarán al frente amplio.
Al mismo tiempo que el Pacto Histórico busca la forma de sortear la incertidumbre jurídica por la falta de una decisión del Consejo Nacional Electoral en la conformación de su partido, sus principales alfiles están tratando de tejer el llamado frente amplio en el que esperan medirse, junto a otras fuerza cercanas, el próximo 8 de marzo de 2026. Eso incluye no solamente diálogos con movimientos que hacen parte de la coalición de gobierno, sino también con colectividades tradicionales que están tratando de atajar las divisiones internas.

Por esa...

María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
