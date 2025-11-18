Partidos de izquierda y centro analizan sus cartas para aterrizar en el frente amplio

El exministro Juan Fernando Cristo, el senador Iván Cepeda y el exembajador Roy Barreras están entre los nombres que llegarán al frente amplio. Foto: El Espectador

Al mismo tiempo que el Pacto Histórico busca la forma de sortear la incertidumbre jurídica por la falta de una decisión del Consejo Nacional Electoral en la conformación de su partido, sus principales alfiles están tratando de tejer el llamado frente amplio en el que esperan medirse, junto a otras fuerza cercanas, el próximo 8 de marzo de 2026. Eso incluye no solamente diálogos con movimientos que hacen parte de la coalición de gobierno, sino también con colectividades tradicionales que están tratando de atajar las divisiones internas.

