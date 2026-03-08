Home

08 de marzo de 2026 - 11:46 p. m.

Roy Barreras salió victorioso en su consulta presidencial: el camino a la primera vuelta

El exsenador y exembajador aparecerá en el tarjetón de la primera vuelta presidencial tras vencer en la consulta del Frente por la Vida. Ahora le competirá a Iván Cepeda por extender el mandato del progresismo en la Casa de Nariño. Salud y seguridad serán los ejes clave de su campaña.

