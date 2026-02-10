¿Sabe qué hace un congresista? Esta es la guía básica para entender el Congreso

Recinto del Senado de la República. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A menos de un mes de la elección de un nuevo Congreso y en medio de unas campañas que definirán si esta institución se renueva o mantiene la misma línea del último período, en El Espectador le contamos cuáles son las funciones que tiene un congresista de la República durante los cuatro años que dura su ciclo en el ejecutivo.

Este ocho de marzo usted recibirá dos tarjetones. El primero es para elegir uno de los 102 senadores que pueden ser elegidos por elección popular; este es el mismo en todos los departamentos e incluye 16 partidos que buscan llevar a sus candidatos al Senado.

En cada departamento se entrega un tarjetón diferente para elegir a uno de los 183 Representantes a la Cámara por cada departamento; el número de congresistas elegidos varía por el lugar donde usted habite. Por ejemplo, en Bogotá se eligen 18 representantes, mientras en departamentos más pequeños como Arauca se eligen solo dos.

¿Cuánto tiempo trabajan al año?

Al ser posicionados el 20 de julio, los congresistas inician sus sesiones ordinarias, que duran en promedio unos ocho meses.

Las sesiones ordinarias del Congreso se dividen en dos períodos: el primero, que comprende del 20 de julio al 16 de diciembre, y el segundo, que va del 16 de febrero al 20 de junio. Esto sin contar que puede haber sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno o el mismo Congreso, con temario delimitado. Como ocurrió a inicios de año con la emergencia económica.

¿Cuánto gana un congresista?

Desde el 20 de julio de este año, los congresistas dejarán de recibir una prima mensual de COP 16.914.540 y, por ese recorte, su ingreso bajará de alrededor de COP 52 millones a aproximadamente COP 36 millones mensuales.​

El cambio se atribuye a lo dispuesto en el Decreto 0030, que elimina esa prima a partir del inicio de la legislatura que arranca ese 20 de julio.

¿Qué hacen los congresistas?

Al elegirse los congresistas, su día a día en el legislativo se parte en dos escenarios: las comisiones, donde se estudia el proyecto, se defiende una ponencia, se proponen cambios y se vota el primer debate; y luego las plenarias, donde en un gran debate vota toda la corporación.​

En ese camino, un congresista vota por los proyectos, también construye textos, negocia apoyos, pide conceptos, impulsa o frena discusiones y responde a presiones de su bancada, del Gobierno y de sectores sociales.​ Si Senado y Cámara terminan aprobando versiones distintas, el reglamento prevé una conciliación para unificar el texto antes de la decisión final, y ahí suelen aparecer los ajustes de última hora que cambian el alcance real de la norma.

¿Qué tipos de proyectos se presentan en el legislativo?

Hay dos tipos de proyectos que votan los congresistas. El primero de ellos es el proyecto de ley —que puede ser ordinario u orgánico— que debe surtir 4 debates para convertirse en ley: dos en una cámara y dos en la otra (comisión y plenaria en cada una).

El segundo es un acto legislativo que reforma a la Constitución, por lo que requiere 8 debates, porque se tramita en dos “vueltas” (dos períodos ordinarios y consecutivos), con cuatro debates en cada vuelta.

¿Cuáles son las comisiones del Congreso?

Para estas comisiones donde inician los proyectos de ley, los congresistas se reparten en las siete comisiones que hay en el Senado y el mismo número en Cámara, donde tocan los mismos temas.

La Comisión Primera se encarga de reformas constitucionales, leyes estatutarias, organización territorial, estructura del Estado y reglas del poder público. La Comisión Segunda prevé la regulación y debate sobre política internacional, defensa nacional, fuerza pública, comercio exterior, tratados públicos, carrera diplomática y consular, fronteras, migración y honores patrios. Comisión Tercera trata asuntos de hacienda y crédito público; impuestos y contribuciones; regulación económica; Planeación Nacional; régimen de cambios; actividad financiera, bursátil y aseguradora; y captación de ahorro.​ Comisión Cuarta trabaja temas de presupuesto (leyes orgánicas); control fiscal financiero; enajenación y destinación de bienes nacionales; propiedad industrial. Temas similares a la tercera. Ambas son las encargadas de estudiar el presupuesto general de la Nación y componen las Comisiones Económicas Conjuntas. Comisión Quinta se ocupa del régimen agropecuario; ecología; medio ambiente y recursos naturales; adjudicación y recuperación de tierras; recursos ictiológicos y asuntos del mar y minas y energía.​ Comisión Sexta trata comunicaciones; tarifas; calamidades públicas; función pública y prestación de servicios públicos; ciencia y tecnología; espacio aéreo; obras públicas y transporte; turismo; educación y cultura.​ Comisión Séptima cubre estatuto del servidor público y trabajador; régimen salarial y prestacional; sindicatos; mutuales; seguridad social; cajas y fondos de previsión y prestaciones.

