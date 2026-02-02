Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026
02 de febrero de 2026 - 10:04 p. m.

¿Sabe cuánto es el mínimo de votos que necesita un candidato al Congreso para ser elegido?

Aunque un candidato o candidata al Senado o a la Cámara logre el mínimo de votos requerido para conseguir una curul, puede quedarse por fuera si su partido no logra el umbral electoral.

Luna Mejía Farías

Luna Mejía Farías

Unidad de Video

Conoce más

