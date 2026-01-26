Cambio Radical choca con Saray Robayo por apoyar a candidato a la Cámara en Córdoba

La representante a la Cámara por Córdoba Saray Elena Robayo, del Partido de la U. Foto: Archivo particular

El partido Cambio Radical rechazó el apoyo de la representante a la Cámara Saray Robayo hacia la lista cerrada de esa colectividad en el departamento de Córdoba. Además, señaló que “en el departamento de Córdoba, actores completamente ajenos a Cambio Radical están usando nuestro nombre de manera indebida, sin autorización y en abierta contradicción con nuestros principios”.

En un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales, Cambio Radical afirmó no compartir “ninguna relación política, organizativa ni programática con la actual representante por el partido de La U, Saray Elena Robayo Bechara. No compartimos ningún tipo de alianza con ella. La lista a la Cámara de Representantes por Córdoba fue estructurada de manera autónoma por el candidato al Senado, Edgardo Espitia”.

El partido Cambio Radical rechaza de manera categórica que se pretenda involucrar a nuestra colectividad con personas y sectores que no hacen parte, ni han hecho parte, de nuestra organización política. pic.twitter.com/GxdzNJsKDf — Cambio Radical (@PCambioRadical) January 26, 2026

Robayo fue escogida como representante de Córdoba por el partido de La U en 2022, con el apoyo de su esposo Emilio Tapia, condenado en el carrusel de la contratación de Bogotá y en el caso de Centros Poblados. En la elección de 2026, la representante cordobesa decidió no aspirar a una reelección y en su lugar se le ha visto apoyar la lista de Cambio Radical en su departamento.

Incluso en sus redes sociales, Robayo ha compartido videos con ropa que contiene logos del partido Cambio Radical. En una publicación en Instagram escribió: “mi compromiso es y seguirá siendo con Córdoba y con su gente. La lista de Cámara de Cambio Radical es liderazgo, carácter, preparación y renovación”.

Su apoyo a esa lista se debe a que su partido se abstuvo de tener listas a la Cámara y Robayo decidió apoyar a Juan José Durango, quien ocupa el segundo escaño de la lista cerrada de Cambio Radical y fue escolta de Emilio Tapias durante varios años en el pasado.

Frente a este apoyo, Cambio Radical exigió a sus candidatos en Córdoba rechazar “públicamente ese apoyo indebido o, en su defecto, renuncien al aval, para evitar que se siga instrumentalizando el nombre y la credibilidad de nuestro partido”, agregaron en su comunicado de prensa.

Un par de horas más tarde, el partido de La U respondió con otro comunicado ante las declaraciones de Cambio Radical. En este, la colectividad informó que, ante su decisión de no presentar lista propia a la Cámara de Representantes de Córdoba, su representante Saray Robayo puede apoyar otras candidaturas, como la presentada por Cambio Radical.

Desde el Partido de la U nos permitimos informar que, ante nuestra decisión de no presentar lista propia a la Cámara de Representantes en el departamento de Córdoba, nuestra representante Saray Robayo ha decidido brindar su respaldo a la lista a la Cámara del partido Cambio… pic.twitter.com/GjgqTdsIE9 — Partido de la U (@partidodelaucol) January 26, 2026

En un inicio, Robayo aspiraría al Senado por su partido e incluso consiguió uno de los primeros puestos en la lista. A pesar de ello, renunció a su aspiración a mediados de diciembre de 2025 y decidió poner “en pausa” su carrera política por un tiempo.

“Después de muchas conversaciones con mi familia, he decidido hacer una pausa en mi aspiración al Senado para dedicarle tiempo a lo más importante: mi hija y mi hogar. Esta decisión no cambia mi amor por Córdoba ni mi compromiso con Colombia, que siguen intactos”, escribió la representante en su cuenta de X.

