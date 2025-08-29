No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así busca el Estado blindar las elecciones ante dudas por seguridad y contratos

Los ataques a la población civil por parte de estructuras criminales y el asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay pusieron en el centro de la discusión el tema de la violencia en el país para las citas a las urnas de 2026, rodeadas desde ya por las peleas con Thomas Greg & Sons por la logística y el manejo de los softwares para el conteo de los votos.

Redacción Política
29 de agosto de 2025 - 01:15 a. m.
Los integrantes del grupo de Paz Electoral: el contralor Carlos Rodríguez, el procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos.
Foto: Registraduría

Un plan para blindar la realización de las elecciones de 2026 ya se puso en marcha en medio de las movidas políticas en todas las orillas ideológicas para dejar en firme a los aspirantes que tomarán sus banderas en los tarjetones del 8 de marzo y el 31 de mayo de 2026.

En medio de los ruidos que generó la pelea por los contratos de los comicios, originada desde la Casa de Nariño, así como los golpes de grupos criminales con un saldo de más de 20 personas asesinadas, ya se están dando movimientos en todos los niveles para reafirmar las...

