Home

Política
Elecciones 2026
21 de febrero de 2026 - 01:04 a. m.

Seguridad y salario mínimo: así le hablan los ibaguereños a los candidatos de este 2026

En la penúltima parada del recorrido del “Bus por Colombia”, junto a Noticias Caracol y Blu Radio, El Espectador habló con los ibaguereños para conocer sus inquietudes de cara a las elecciones presidenciales. En la capital del Tolima, la gente exige garantías en salud, seguridad, trabajo digno y mantener el salario mínimo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Valentina Matiz Bernal

Valentina Matiz Bernal

Luna Mejía Farías

Luna Mejía Farías

Conoce más

Temas Relacionados

Elecciones 2026

Ibagué

AbiertoEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.