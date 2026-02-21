Seguridad y salario mínimo: así le hablan los ibaguereños a los candidatos de este 2026
En la penúltima parada del recorrido del “Bus por Colombia”, junto a Noticias Caracol y Blu Radio, El Espectador habló con los ibaguereños para conocer sus inquietudes de cara a las elecciones presidenciales. En la capital del Tolima, la gente exige garantías en salud, seguridad, trabajo digno y mantener el salario mínimo.
