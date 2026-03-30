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Fajardo retoma pelea por el centro y otras movidas de los candidatos presidenciales

A dos meses del llamado a urnas en el que los colombianos elegirán un nuevo presidente, las tensiones en diversos sectores aumentan, especialmente en el centro. Desde allí, María Ángel Holguín, pareja de Sergio Fajardo, aseguró que Juan Daniel Oviedo no representa las banderas del centro político, en un momento donde la fórmula de Paloma Valencia y Oviedo le apuntan a capturar el voto de esa esfera.

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Redacción Política
30 de marzo de 2026 - 12:08 p. m.
Sergio Fajardo, María Ángela Holguín, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia.
Sergio Fajardo, María Ángela Holguín, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia.
Foto: Archivo Particular
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A dos meses del llamado a urnas en el que los colombianos elegirán un nuevo presidente, las tensiones en diversos sectores aumentan, especialmente en el centro. En un momento donde varios aspirantes intentan tomar el caudal electoral de un centro que no despega en las encuestas.

Por eso, desde la candidatura de Sergio Fajardo lanzan dardos a otras aspiraciones. Es el caso de María Ángel Holguín, pareja del aspirante, quien realizó una crítica a la campaña de Paloma Valencia, especialmente a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

La excanciller, que acompaña programáticamente la aspiración de Fajardo, cree que la fórmula vicepresidencial de Valencia no representa las banderas del centro político, por lo que desde sus redes sociales comentó que “la voz del centro no es la voz de Oviedo”.

Se refirió a las “voces” que piden a Fajardo apartarse de su candidatura con el fin de unirse a la encabezada por Valencia y Oviedo, bajo el argumento, comenta Holguín, de que “ellos son el camino”. Señala a estas “voces” como las que representan a “los mismos de siempre”, por lo que recalca que en la primera vuelta “la voz del centro tiene que ser escuchada”.

Así mismo, en otro video compartido por el aspirante de Dignidad y Compromiso en sus redes sociales, Holguín habló de la elección en Portugal, donde recuerda que el primer ministro de aquel país ibérico fue elegido con el 66 %, tras solo alcanzar el 6 % en los sondeos electorales. Esta situación en un momento donde Fajardo no supera el 4 % de la intención de voto en distintas mediciones y candidaturas como la de Valencia y Oviedo luchan por conseguir ese caudal electoral para llegar a la segunda vuelta.

Hasta el momento de publicación de esta nota, la campaña de Juan Daniel Oviedo no ha respondido a las críticas por parte de María Ángel Holguín.

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