Sigue tensión electoral pese a presentación de código fuente y cita de entidades, ¿por qué?

Este miércoles se reunieron entes de control e instituciones, se presentó pieza clave del software electoral y se mantuvieron los reclamos hechos desde Casa de Nariño sobre la transparencia de los comicios.

Redacción Política
26 de febrero de 2026 - 02:46 a. m.
Registrador, Hernán Penagos; presidente, Gustavo Petro; procurador, Gregorio Eljach.
Registrador, Hernán Penagos; presidente, Gustavo Petro; procurador, Gregorio Eljach.
Foto: Archivo Particular

Las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y las instituciones electorales siguen marcando la agenda a tan solo diez días de la contienda en las urnas que definirá el futuro legislativo del país. El más reciente capítulo de esta historia sucedió con la reunión en el despacho del procurador Gregorio Eljach, entre la entidad que él encabeza, la Registraduría, la Contraloría, el Ministerio del Interior y la cúpula militar. El objetivo principal de este encuentro –que se dio a la par de la revelación del código fuente del software de...

