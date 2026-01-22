Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026
Surgen ruidos jurídicos que agitan la conformación de las consultas de marzo

La izquierda busca superar brechas que tocan a su ficha clave. El centro aún se mantiene frío. Y la derecha analiza cómo tomar otro impulso. Así están las cargas.

Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
22 de enero de 2026 - 02:10 a. m.
Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia y Vicky Dávila.
Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia y Vicky Dávila.
Foto: Archivo Particular

Los integrantes de diversas campañas que están buscando abrirse paso para las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo desde los tres frentes ideológicos (izquierda, centro y derecha), comenzaron a analizar problemas, ruidos, polémicas, caminos y estrategias que superan lo político en medio de la polarización electoral. La razón son los asuntos jurídicos que ponen en tela de juicio si algunos candidatos logran ir a esas mediciones en urnas o si tienen alguna inhabilidad legal por haber participado en procesos similares anteriores.

Todo...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
Francisco Cardona(28018)Hace 4 minutos
En el artículo confunden varias veces a Clara López con Claudia López. Además, raro que no consiguieran una imagen del resultado definitivo de la consulta del Pacto.
micorriza(d243q)Hace 57 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
