Surgen ruidos jurídicos que agitan la conformación de las consultas de marzo

Iván Cepeda, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia y Vicky Dávila. Foto: Archivo Particular

Los integrantes de diversas campañas que están buscando abrirse paso para las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo desde los tres frentes ideológicos (izquierda, centro y derecha), comenzaron a analizar problemas, ruidos, polémicas, caminos y estrategias que superan lo político en medio de la polarización electoral. La razón son los asuntos jurídicos que ponen en tela de juicio si algunos candidatos logran ir a esas mediciones en urnas o si tienen alguna inhabilidad legal por haber participado en procesos similares anteriores.

