Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Ya está lista la cita clave del Centro Democrático para definir a su carta presidencial

María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño acordarán fecha y mecanismo de depuración. El expresidente Álvaro Uribe tira línea y desde la Casa de Nariño analizan los pasos. El encuentro es este martes.

Redacción Política
14 de octubre de 2025 - 11:02 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.
El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.
Foto: Archivo Particular

El Centro Democrático está listo para entrar, en las próximas horas, en una etapa definitiva, pues es el momento en que debe decidir el camino por el que alguno de sus cinco precandidatos saldrá a enarbolar las banderas del partido del expresidente Álvaro Uribe y buscará un cupo en la consulta ampliada que la derecha espera hacer en marzo para disputar su regreso al poder a través de las urnas.

Y son horas definitivas porque, al menos que algo cambie en sus agendas, este martes está previsto que María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Álvaro Uribe

María Fernanda Cabal

Paloma Valencia

Paola Holguín

Andrés Guerra

Miguel Uribe Londoño

Centro Democrático

Elecciones 2026

Push

PremiumEE

 

ERWIN JIMENES(18151)Hace 31 minutos
Y que "de la casa de Nariño,analizan los pasos"..jajajajajajaaa..el que escojan ,es igual ..la misma cosa.No nos interesa ,a quien designen ..eso es cuestion de uds,.la extrema derecha asesina y corrupta-.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.