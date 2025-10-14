Ya está lista la cita clave del Centro Democrático para definir a su carta presidencial

El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Foto: Archivo Particular

El Centro Democrático está listo para entrar, en las próximas horas, en una etapa definitiva, pues es el momento en que debe decidir el camino por el que alguno de sus cinco precandidatos saldrá a enarbolar las banderas del partido del expresidente Álvaro Uribe y buscará un cupo en la consulta ampliada que la derecha espera hacer en marzo para disputar su regreso al poder a través de las urnas.

Y son horas definitivas porque, al menos que algo cambie en sus agendas, este martes está previsto que María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola...