Disputas internas en centroderecha ponen a tambalear la “unidad” contra el petrismo en 2026

El tiempo sigue corriendo para los partidos y movimientos que han abanderado un discurso antipetrista para las próximas elecciones. Con la mira en una consulta que los reúna el 8 de marzo, se calientan las discusiones, lo que parece alejarlos de la meta de llegar “juntos” a las urnas.

Redacción Política
15 de noviembre de 2025 - 01:04 p. m.
El senador y precandidato Efraín Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe, Vicky Dávila y el exgobernador Héctor Olimpo Espinosa son los nombres que rondan esas disputas.
El senador y precandidato Efraín Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe, Vicky Dávila y el exgobernador Héctor Olimpo Espinosa son los nombres que rondan esas disputas.
Foto: El Espectador

Dos bajas en el tarjetón presidencial han sacudido, en las últimas horas, a las campañas de la derecha y el centro para la Casa de Nariño. Días de peleas públicas y de discusiones internas llevaron a que cambiaran las reglas de juego en los acuerdos iniciales con los que en dos movimientos —Centro Democrático y la Fuerza de las Regiones— buscaban tener un candidato para finales de este mes.

El objetivo es no atomizar unos votos que ya están siendo peleados por diversas figuras tanto de centro como de derecha. Y varios están tanteando las aguas...

Por Redacción Política

Ricardo Davila(24746)Hace 3 minutos
tanta disputa de estos candidotes, por un % de votación por debajo de dos decimales, pelean por las boronas....
Tulio Claudio (70717)Hace 5 minutos
Abelardo y Eloísa o Fajardo y Abelardo.
Jesús V(0u41y)Hace 6 minutos
Ya tienen abonado el terreno, pero la forma como lo hicieron no los deja pensar, ir a eeuu a rogar para que dañaran el actual gobierno, y no criticar los bombardeos, y otras sumas de procesos malvados que van en contra del pueblo necesitado. El juego sucio no siempre funciona.
Tercio(53826)Hace 18 minutos
Eso es un juego de intereses mezquinos y así es todo alrededor del innombrable y la derecha arrogante, delincuente y asesina...
Sergio Alfredo CIFUENTES(27010)Hace 22 minutos
Abelardo va a ser el candidato a dedo, si escuchamos a la gente de bien
