Uribe potencia el relato de unidad con Valencia tras crisis por Cabal: así movió el tablero

El expresidente Álvaro Uribe cierra filas en torno a la candidata Paloma Valencia tras la crisis que se desató con la senadora María Fernanda Cabal. Foto: Archivo Particular

La instrucción que se lanzó es clara: la unidad del Centro Democrático no puede estar en duda. Eso fue lo que, a través de diversos canales, le hizo saber el expresidente Álvaro Uribe Vélez a toda la militancia de su colectividad luego de los ruidos que se desataron tras el reto que impuso la pareja que conforman la senadora María Fernanda Cabal y el dirigente ganadero José Félix Lafaurie al buscar consolidar una disidencia en el seno de esta fuerza de oposición.

El exmandatario tensó las riendas para esquivar posibles pérdidas de apoyo a...