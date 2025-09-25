Logo El Espectador
Así se está cocinando la cita opositora en la que se juntarían Uribe y Vargas

Centro Democrático y Cambio Radical tienen previsto realizar una cumbre conjunta el próximo 15 de octubre. Se trabaja en un encuentro directo entre el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas. Se busca incluir a Estados Unidos. ¿Qué falta?

Redacción Política
25 de septiembre de 2025 - 01:03 a. m.
Delegados del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y del Cambio Radical del exvicepresidente Germán Vargas se reunieron en Bogotá; alistan una cumbre de oposición.
A través de una serie de reuniones que se vienen realizando en diversos niveles, que incluyen contactos directos con delegaciones diplomáticas extranjeras, los voceros de los principales partidos de oposición están ultimando los detalles de lo que será la primera gran cumbre de quienes se contradicen con fuerza al Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien buscan suceder en el poder en las elecciones de 2026.

Lo que se quiere desde el Centro Democrático y Cambio Radical es que sus jefes naturales, el expresidente Álvaro Uribe y el...

