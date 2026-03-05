Publicidad

Hay tensiones en la consulta de la derecha y Vargas Lleras podría regresar al ruedo político

Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán cuestionan presencia de Álvaro Uribe en campaña de Paloma Valencia; Vicky Dávila llama a De La Espriella a la “unión total”; mientras la coalición unifica su mensaje sobre el comentario del candidato Salvación Nacional a Juan Daniel Oviedo que catalogan como homofóbico. A su vez, Germán Vargas Lleras reaparece en público y genera preguntas en las filas de su partido sobre una posible aspiración presidencial.

Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
05 de marzo de 2026 - 12:20 p. m.
Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras.
Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras.
Foto: Archivo Particular

A tres días de la elección de los candidatos de las consultas interpartidistas, la derecha mueve sus fichas para cambiar el rumbo de la elección presidencial después del 9 de marzo. En la Gran Consulta por Colombia, el sancocho de posiciones políticas que unió esta coalición empieza a mostrar grietas a días de la cita en las urnas; mientras en otro espectro de la derecha, la insinuación del regreso de Germán Vargas Lleras a la arena política genera en Cambio Radical esperanza para unos y un poco de suspicacia para otros.

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
Conoce más

ERWIN JIMENES(18151)Hace 25 minutos
Los artifices del robo a la salud..los vargas lleras ..que miedo.
