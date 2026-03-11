Publicidad

Valencia en cónclave por vice y Cepeda logra inscribirse tras horas de incertidumbre

En extremos distintos de Bogotá, Paloma Valencia e Iván Cepeda se jugaron este miércoles una parte clave de su futuro político. Mientras Valencia lideró un cónclave para destrabar la definición de su fórmula vicepresidencial, Cepeda esperó en la Registraduría un documento del Consejo de Estado que le abriera la puerta a la inscripción de su candidatura.

Nicolás Torres García
12 de marzo de 2026 - 02:31 a. m.
De izquierda a derecha: Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Aida Quilcué e Iván Cepeda.
Foto: Archivo Particular

A horas del cierre de inscripciones para los aspirantes presidenciales, las dos campañas más mediáticas sostuvieron reuniones por más de cuatro horas en distintos puntos de la ciudad para definir su futuro. Este miércoles 11 de marzo, la centroderecha cocinó los últimos ingredientes de su receta vicepresidencial en el norte, mientras la izquierda inscribió su candidatura en medio de tropiezos en el occidente de la ciudad.

En el nororiente de la ciudad, la ganadora de una de las consultas de este domingo y protegida del expresidente Álvaro...

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
