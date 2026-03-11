Valencia en cónclave por vice y Cepeda logra inscribirse tras horas de incertidumbre

De izquierda a derecha: Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Aida Quilcué e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

A horas del cierre de inscripciones para los aspirantes presidenciales, las dos campañas más mediáticas sostuvieron reuniones por más de cuatro horas en distintos puntos de la ciudad para definir su futuro. Este miércoles 11 de marzo, la centroderecha cocinó los últimos ingredientes de su receta vicepresidencial en el norte, mientras la izquierda inscribió su candidatura en medio de tropiezos en el occidente de la ciudad.

En el nororiente de la ciudad, la ganadora de una de las consultas de este domingo y protegida del expresidente Álvaro...