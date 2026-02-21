21 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.
Valle del Cauca y los juegos de poder que impactan en las elecciones al Congreso
Los nombres y apellidos de Dilian Francisca Toro en el Valle, de los Barreto en Tolima y de los Villalva en el Huila resuenan con fuerza para las elecciones al Congreso. En esas regiones hay estructuras de poder que buscan mantener su influencia, expandirse o evitar desaparecer. Esta es la historia detrás de todos sus movimientos.
