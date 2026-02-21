Home

Política
Elecciones 2026
21 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.

Valle del Cauca y los juegos de poder que impactan en las elecciones al Congreso

Los nombres y apellidos de Dilian Francisca Toro en el Valle, de los Barreto en Tolima y de los Villalva en el Huila resuenan con fuerza para las elecciones al Congreso. En esas regiones hay estructuras de poder que buscan mantener su influencia, expandirse o evitar desaparecer. Esta es la historia detrás de todos sus movimientos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Nicolás Torres García

Nicolás Torres García

Camilo Suárez

Camilo Suárez

Santiago Ramírez Marín

Santiago Ramírez Marín

Conoce más

Temas Relacionados

Maquinaria electoral en las regiones

Dilian Francisca Toro

Congreso

Valle del Cauca

Tolima

Huila

Elecciones 2026

Partido de La U

Cali

Neiva

Ibagué

Alejandro Eder

Colombia

Alexander López

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.