Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

“Rechazo el uso de mi imagen con fines electorales”: vicepresidenta Francia Márquez

La segunda al mando del “Gobierno del cambio” denunció “el uso fraudulento” de su figura en redes sociales. Afirmó que buscan “manipular y engañar al pueblo colombiano en estas elecciones”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
09 de junio de 2026 - 12:51 p. m.
Vicepresidenta Francia Márquez.
Vicepresidenta Francia Márquez.
Foto: Vicepresidencia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció a través de redes sociales para rechazar el uso de uso imagen con fines electorales. Afirmó que con este tipo de contenido se buscaba “manipular y engañar al pueblo colombiano en estas elecciones”.

“Como vicepresidenta de la República, rechazo de manera enérgica este tipo de manipulaciones y desmiento los contenidos que están circulando en redes sociales”, afirmó en un video. Y agregó: “No autorizo ni respaldo contenidos que induzcan a error a la ciudadanía utilizando mi imagen, mi voz o mi nombre”.

Sugerimos: Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

En esa línea, señaló que este tipo de prácticas “atentan contra la confianza pública y desinforman en un momento en el que el país necesita debate democrático, respeto y transparencia”. Además, señaló que estará enfocada en finalizar su periodo en el “Gobierno del cambio”.

“Mi causa ha sido defender la vida, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, de la juventud, de los pueblos étnicos y campesinos, de la población LGBTIQ+, de los pueblos marginados y excluidos. Mi causa es la justicia social, siempre estaré del lado de la vida, jamás del lado de la muerte. Aquí seguiremos con el corazón bien puesto hasta lograr que la dignidad se haga costumbre”, indicó.

Le puede interesar: Entre su legado y la campaña: esta es la apuesta de los últimos viajes de Petro al exterior

Si bien el presidente Gustavo Petro ha estado metido de lleno en la campaña, sobre todo de cara a la segunda vuelta del 21 de junio, la vicepresidenta no se ha pronunciado directamente sobre la contienda entre Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico). Precisamente sobre ese mismo tema es que el mandatario ha enfrentado críticas y denuncias de presunta participación indebida en política.

Sin embargo, la vicepresidenta sí estuvo presente en las marchas del 1° de mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. El mandatario se dirigió al país desde Medellín, pero ella estuvo en Cali, donde también marchó la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, la senadora Aida Quilcué. Eso sí, no hubo foto sobre algún tipo de encuentro entre ambas.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Francia Márquez

Segunda vuelta

 

Guillermo(n5sqs)Hace 2 horas
Petro racista y misógino siempre le incomodó Francia Marquez. La utilizó para ganarse una cantidad considerable de votos de la afrodescendencia en el Pacífico y en Caribe. Despues de elegidos la quemó con el MINIGUALDAD, la dejo sola, sin apoyo alguno y sin gente preparada para sumir el nuevo reto, depues salió cuando se ideologizó en extremo su cartera. Igual hará Cepeda con Ayda Quilcué y los indigenas, después de haber votado los dejan botados !!!!
jegamboa(25182)Hace 5 horas
Esta señora antes de sumar a la campaña de Cepeda, le resta. Así que no se preocupe por su imagen.
Emilioco(54968)Hace 5 horas
Nadie ha realizado una encuesta respecto a la aceptación o imagen positiva entre la actual Vicepresidente la señora Francia Márquez y la candidata del Pacto Histórico la señora Aida Quilcué??? Creo que Francia Márquez, aún con las criticas que algunos le han hecho, tendria de lejos mayor aceptación. A Francia definitivamente la utilizaron. Le quitaron el respaldo cuando más los necesitaba y hoy en día prácticamente la tienen marginada. Pero es una lideresa de talla internacional.
Emdel(29392)Hace 6 horas
Pues hasta la fecha no he visto ninguna referencia en redes sociales, de lo que sí me enteré es de que el Presidente terminó con el tal Ministerio de la Igualdad porque ni fu ni fa. Y no comparar a la señora Aída con Francia.
Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 6 horas
Otra aburrida con petro. Por qué será que todo aquél que trabaja con petro termina peleando con él? Es que trabajar con un Narciso ególatra que se cree el centro del universo debe ser muy berraco.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.