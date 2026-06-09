“Rechazo el uso de mi imagen con fines electorales”: vicepresidenta Francia Márquez

Vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia

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La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció a través de redes sociales para rechazar el uso de uso imagen con fines electorales. Afirmó que con este tipo de contenido se buscaba “manipular y engañar al pueblo colombiano en estas elecciones”.

“Como vicepresidenta de la República, rechazo de manera enérgica este tipo de manipulaciones y desmiento los contenidos que están circulando en redes sociales”, afirmó en un video. Y agregó: “No autorizo ni respaldo contenidos que induzcan a error a la ciudadanía utilizando mi imagen, mi voz o mi nombre”.

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En esa línea, señaló que este tipo de prácticas “atentan contra la confianza pública y desinforman en un momento en el que el país necesita debate democrático, respeto y transparencia”. Además, señaló que estará enfocada en finalizar su periodo en el “Gobierno del cambio”.

“Mi causa ha sido defender la vida, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, de la juventud, de los pueblos étnicos y campesinos, de la población LGBTIQ+, de los pueblos marginados y excluidos. Mi causa es la justicia social, siempre estaré del lado de la vida, jamás del lado de la muerte. Aquí seguiremos con el corazón bien puesto hasta lograr que la dignidad se haga costumbre”, indicó.

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Si bien el presidente Gustavo Petro ha estado metido de lleno en la campaña, sobre todo de cara a la segunda vuelta del 21 de junio, la vicepresidenta no se ha pronunciado directamente sobre la contienda entre Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico). Precisamente sobre ese mismo tema es que el mandatario ha enfrentado críticas y denuncias de presunta participación indebida en política.

Sin embargo, la vicepresidenta sí estuvo presente en las marchas del 1° de mayo para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. El mandatario se dirigió al país desde Medellín, pero ella estuvo en Cali, donde también marchó la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, la senadora Aida Quilcué. Eso sí, no hubo foto sobre algún tipo de encuentro entre ambas.

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