Violencia de género y financiación de campañas desatan nuevas alertas para las elecciones

Delegado de la UNP, ministro del interior Armando Benedetti, registrador Hernán Penagos durante la primera Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral.
Foto: Archivo Particular
Al menos ocho alertas y 19 recomendaciones están siendo analizadas con lupa en diversas esferas gubernamentales, por cuenta de los riesgos que contienen en torno a las elecciones de este 2026. Y si bien comenzaron a abordarse en la primera Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral del año, realizada esta semana en Bogotá, hay varios frentes en guardia para esquivar las afectaciones que se podrían dar en los comicios del 8 de marzo (Congreso y consultas) y del 31 de mayo (Presidencia).
Los puntos de atención parten de la...
Por Luna Mejía Farías
Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@eleespectador.com
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
