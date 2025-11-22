Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026
Violencia política y barreras estructurales frenan participación de mujeres previo a 2026

La violencia política sigue siendo una de las principales causas por las que las mujeres en Colombia desisten de aspirar a cargos de elección popular. El Espectador habló con congresistas como María Fernanda Cabal y Jennifer Pedraza, quienes avanzan en sus campañas para 2026 y denunciaron ser víctimas de estos actos.

Redacción Política
22 de noviembre de 2025 - 01:05 p. m.
El Congreso durante aprobación del proyecto que mitiga violencia ejercida contra mujeres que hacen política en Colombia.
Foto: Twitter Olga Lucía Velásquez

La violencia política en Colombia se mantiene como uno de los principales retos para la participación de las mujeres en la elección de cargos de elección popular. Así lo revelan no solo recientes informes, sino también testimonios directos de algunas de las congresistas que hoy en la actualidad tienen más relevancia en la escena nacional.

Según el estudio de ONU Mujer “3.000 voces por la democracia: experiencias de candidatas en Colombia para erradicar la violencia contra las mujeres en política”—realizado a más de 3.000 candidatas de las...

Por Redacción Política

CAMILITO(7137)Hace 19 minutos
La cabal y Pedraza faltó la paloma para completar las trillizas maravilla. Que mala muestra para reivindicar a las mujeres.
Jorge López(60581)Hace 48 minutos
La misoginia del actual gobierno progresista
