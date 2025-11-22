Violencia política y barreras estructurales frenan participación de mujeres previo a 2026

El Congreso durante aprobación del proyecto que mitiga violencia ejercida contra mujeres que hacen política en Colombia. Foto: Twitter Olga Lucía Velásquez

La violencia política en Colombia se mantiene como uno de los principales retos para la participación de las mujeres en la elección de cargos de elección popular. Así lo revelan no solo recientes informes, sino también testimonios directos de algunas de las congresistas que hoy en la actualidad tienen más relevancia en la escena nacional.

Según el estudio de ONU Mujer “3.000 voces por la democracia: experiencias de candidatas en Colombia para erradicar la violencia contra las mujeres en política”—realizado a más de 3.000 candidatas de las...