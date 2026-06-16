¿Y la salud de los candidatos?: Cepeda y De la Espriella presentan exámenes médicos

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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Tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella, dieron que conocer sus certificados médicos de cara a la primera vuelta presidencial. El debate sobre la salud, especialmente de Iván Cepeda, ha estado sobre la mesa desde que inició la campaña, este martes 16 de junio, el candidato del Pacto Histórico presentó sus exámenes médico, luego de que De la Espriella lo hiciera el sábado pasado.

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Cepeda, quien sufrió de cáncer en el pasado, aseguró que según el certificado médico que fue expedido el día 14 de junio por el médico tratante de su condición, el doctor Luis Leonardo Rojas Fuentes, “el paciente presenta antecedente de cáncer de colon que fue tratado con cirugía y quimioterapia. En el curso de la enfermedad se documentó una recaída que requirió nuevamente tratamiento de cirugía y quimioterapia. Desde el año 2022, se encuentra exclusivamente en seguimiento oncológico con controles periódicos clínicos, estudios de laboratorio e imágenes sin evidencia, hasta el momento, de nuevas recaídas de la enfermedad ni de complicaciones asociadas al tratamiento”.

Además, Cepeda aseguró que, su doctor “tiene una larga trayectoria y es bastante reconocido por su ejercicio profesional. Él representa al equipo de facultativos que están desde hace ya varios años un atento seguimiento de mi situación”.

Este es el certificado compartido por la campaña:

Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella hizo lo propio el pasado sábado, cuando publicó un video en el que se realizaba unos exámenes médicos en respuesta a un reto desde redes sociales. Allí se mostró optimista y aseguró que “en la campaña he mostrado mi vida entera al Pueblo colombiano. La vida de quien aspira a liderar a su Pueblo deja de ser privada y le pertenece a los ciudadanos”.

Ese video provocó una respuesta del presidente Petro, quien dijo, “si se trata de mostrar los exámenes médicos yo muestro los míos sin problema. Pero la hoja de salud de cualquier persona es de absoluta reserva porque eso es un derecho fundamental del paciente. Un gobernante o aspirante a gobernante no debe invitar a la violación de los derechos del paciente”.

En respuestas a ese trino, algunos contradictores le recordaron que no debe participar en el debate político. Y es que el procurador Eljach emitió un documento sobre esa conducta y recordó a los funcionarios públicos que “deben evitar conductas que, aunque no sean abiertamente partidistas, generen en la ciudadanía dudas razonables sobre la imparcialidad de la entidad o de quienes la integran en el marco de la elección de presidente y vicepresidente de la República”.

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