Se abren las urnas para las votaciones de segunda vuelta en el exterior

Aspectos de la jornada de las elecciones presidenciales del del 31 de Mayo 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Desde la tarde del 14 de junio consulados y embajadas abrieron las urnas para desarrollar las votaciones de colombianos en el exterior en esta segunda vuelta presidencial. El proceso, similar al del pasado 31 de junio, contará con un extenso despliegue de la Registraduría, así como de misiones de observación y los testigos acreditados debidamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según señala la ley 1475 de 2011, la diáspora colombiana podrá ejercer su derecho al voto en el extranjero, siendo para este ciclo electoral más de 1,4 millones connacionales habilitados para votar. El proceso se extenderá en 67 países, siendo Estados Unidos, España y Venezuela los que concentran la mayor cantidad de votantes.

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En esta segunda vuelta presidencial serán 253 puestos que tendrán a disposición 1.489 mesas entre el día 14 y el 20 de junio. Sin embargo, el despliegue para la jornada comprendida por el 21 de junio contará con 3.670 mesas de votación en el mismo número de puestos. Eso sí, algunos como los consulado de Miami o Houston, ambos en Estados Unidos, presentaron cambios en su logística, días antes de la apertura de urnas.

Los primeros países en los que los colombianos pudieron votar fueron Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur, Japón, China e India. Las jornadas, como sucede en suelo colombiano, será desde las 8:00 a. m. y hasta las 4:00 p. m. de cada país. En ese momento, según ha relatado la Registraduría, se realiza el conteo de los votos y se sella el material para evitar modificaciones y posibles fraudes.

Para la vigilancia y acompañamiento del proceso, la Registraduría delegó a 65 funcionarios que se desplegarán en igual cantidad de países. Por su parte, el CNE anunció que para las votaciones en el exterior fueron acreditados 8.579 testigos de las organizaciones políticas y 15.409 observadores para este balotaje. Ellos podrán dar aviso sobre irregularidades y, si es el caso, impugnar las mesas al momento del conteo de los votos.

Asimismo, la Cancillería en cabeza de Rosa Villavicencio anunció que se instalará un Puesto de Mando Unificado en el que centralizará las denuncias y alertas de orden público o indebida participación en política. Cabe resaltar que tanto las jornadas del 8 de marzo para las legislativas, como las del 31 de mayo en la primera vuelta presidencial se reportaron diversas denuncias sobre la propaganda electoral alrededor de los puestos de votación.

¿Cómo les fue a De la Espriella y Cepeda en el exterior?

De los 1,4 millones de colombianos habilitados para votar, 589.829 lo hicieron durante la jornada de la primera vuelta, equivalente a un 41,6 %. En ese sentido, el abogado Abelardo de la Espriella se llevó la victoria con 319.988 votos, lo que representó el 54,36 % de la votación total. En tanto, Iván Cepeda fue segundo con 167.526 votos, que equivalen al 28,46 % de los votos de esa jornada.

Por ejemplo, De la Espriella se impuso en Estados Unidos, México, Venezuela, Chile, Ecuador. Por su parte, Cepeda salió victorioso en Argentina, Alemania, Australia y España. Se espera que la votación para este 21 de junio tenga un incremento.

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