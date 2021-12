“Ella decidió no encabezar la lista”: Roy Barreras sobre Francia Márquez

Roy Barreras salió en defensa del Pacto Histórico frente a señalamientos de que le habrían incumplido a Francia Márquez. Foto: Laura Salomón

La controversia por el orden en las listas del Pacto Histórico no parece tener pronta solución. La molestia del sector liderado por Francia Márquez debido a la no inclusión de sus fichas en los primeros renglones ha hecho que se ponga en duda su participación de esta coalición de izquierda. En la mañana del 24 de diciembre, el senador Roy Barreras se manifestó ante los choques.

El congresista, que pasó de Cambio Radical, a la U y ahora al Pacto Histórico, defendió las listas y aseguró que era muy complejo darle representación a toda Colombia, pero destacó que “somos las únicas listas paritarias e incluyentes”. En entrevista con W Radio, Barreras se manifestó sobre los últimos choques con Francia Márquez.

“Francia es una de las lideresas más valientes que he conocido. Defensora de los ríos. Es precandidata presidencial y compite para ser vicepresidenta de la república”, explicó Roy Barreras, que dio a entender en un primer momento que la disputa en la consulta de marzo sería por el segundo lugar, pues el primero ya estaría decidido.

Frente a los señalamientos de no cumplir con los acuerdos, al no incluir en los primeros 11 lugares a un candidato de la cuerda de Márquez, Barreras defendió el Pacto señalando que a la precandidata “se le ofreció que nos hiciera el homenaje de encabezar la lista al Senado cerrada. Hubiera sido una gran senadora y una voz de reivindicación”.

Supuestamente, las fuerzas del Pacto Histórico habrían ofrecido de manera unánime este puesto, que le garantizaría una curul en el Congreso, pero esta se habría negado tras consultarlo con su comunidad: “Ella decidió no encabezar la lista”. “A Francia le ofrecimos no un cupo sino encabezar, eso no es un gesto menor. Implica una elección segura y se le ofrecieron espacios para otros dirigentes”, fueron las palabras del senador frente al tema.

En la entrevista radial, Barreras señaló que Francia Márquez habría sido “una voz muy poderosa en el Congreso” y uso su ejemplo de declinar su aspiración presidencial e ir nuevamente al Congreso para decir que “era más productivo construir gobernabilidad en el Congreso”.

Barreras también argumentó que el ofrecimiento era un intento de honrar los acuerdos con Márquez, pues estos “no pasaron por el colegio electoral”. Además, señaló que parte del supuesto incumplimiento se debió a la propia organización de Francia Márquez: “En la construcción de las listas se le ofreció un reglón para otra lideresa social, Vicenta Forero, pero en la organización tenían una prioridad que era un hombre, Carlos Rosero”.

Según explicó Barreras, esa decisión implicaba un problema para el pacto debido a que el Polo Democrático, colectividad que avaló a Márquez y su movimiento, ya había presentado cinco hombres para sus primeros renglones, por lo que era problemático otro más-. Asimismo, dijo que “nadie ha traicionado la reivindicación afro. Miles de víctimas están representados en las listas”. Para soportar este argumento señaló que en los primeros puestos están miembros del pueblo afro como Paulino Riascos, de ADA, y María Isabel Zuleta. Sobre esta última hubo controversia durante la semana debido a que sé autodefinió como afro debido a su tipo de pelo, a pesar de que su tez es propia del mestizaje.

Barreras también volvió a dar explicaciones sobre el caso de Sandra Villadiego y las listas de Bolívar. Como en sus redes sociales, el senador salió en la defensa de la excongresista y aseguró que fue una de las defensoras de la paz en el Congreso. Además, señaló que es un acto machista lo que se está realizando con ella porque se le está rechazando únicamente por se pareja de un parapolítico: “Para algunos parece que la reconciliación es solo para los que cargaron un fusil”. Sin embargo, hizo la salvedad de que la lista en la que esta está sería anulada debido a que no cumplió con los criterios de paridad.