Eln y Gobierno acuerdan acciones humanitarias en Valle del Cauca y Chocó en 2023

Alias Pablo Beltrán y Otty Patiño son los jefes negociadores de la delegación del Eln y del Gobierno, respectivamente. Foto: AFP - YURI CORTEZ

Este lunes se cerró oficialmente la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), en Caracas, Venezuela. Desde el Hotel Humboldt de dicha ciudad, las delegaciones de ambas partes, acompañadas por los países y actores garantes, afirmaron que entre los acuerdos logrados en estos 21 días de trabajo está el de realizar acciones humanitarias sobre el Bajo Calima, Valle del Cauca, y en el Medio San Juan, Chocó.

Ante los medios, las partes reconocieron en el punto cuatro de los acuerdos que la grave situación de violencia que azota al territorio colombiano requiere un “acuerdo parcial de atención a emergencias” en el Valle y Chocó, que iniciará a partir de enero de 2023.

“Así mismo, reconocen la grave situación humanitaria que se vive en las cárceles y acordaron la atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos del Ejército de Liberación Nacional (Eln)”, señalaron.

Al respecto, Otty Patiño, jefe negociador de la delegación del Gobierno, expresó que la idea con los alivios humanitarios acordados para el próximo año es que generen procesos que “reversen la tragedia humanitaria en términos concretos”.

De igual forma, alias Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Eln, indicó que el objetivo de este primer acuerdo sobre las acciones humanitarias es realizar un prototipo y ver cómo funciona en el Valle del Cauca y el Chocó. “Es un primer espacio de intervención humanitaria y se quiere después poderlo replicar en otras partes. Esperamos que en el inicio de 2023 pueda darse los primeros pasos y desarrollar esta experiencia en otras regiones”.

No obstante, por ahora los jefes negociadores no ahondaron a cuáles acciones u alivios humanitarios se refieren. Dichos conceptos son amplios: pueden referirse a corredores para la población que vive la violencia día a día, cese al fuego o entrega de secuestrados, entre otras cosas. Cuando se le preguntó, Pablo Beltrán aseguró que su delegación no sabe con certeza cuántas personas tiene el Eln privadas de su libertad, “pero sí puedo asegurar que es muy poquita gente”.

“Petro se ha referido varias veces sobre esto, dijo que vamos a trabajar por un cese bilateral. Tenemos una idea parecida y esperamos que este tema sea abordado en un siguiente ciclo”, agregó Beltrán. Cabe recordar que el jefe negociador ha dicho que la delegación del Eln no tiene facultad para decir si habrá tregua por Navidad, como siempre se hace. En todo caso, al menos por la temporada decembrina esto es algo que están contemplando con base a lo que diga el Gobierno.

