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“Le reiteré a Rubio la solicitud de sacar al presidente Petro de la lista Ofac”: García-Peña

Daniel García-Peña, embajador en n Estados Unidos, habló con El Espectador sobre los avances en el caso del asesinato de Joan Sebastián Durán a manos de agentes de ICE. Aseguró que la embajada ha insistido en levantar las sanciones contra el presidente Gustavo Petro y criticó el “alineamiento” del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, con el gobierno de Donald Trump. También le envió un mensaje: “La verdad, le deseo suerte”.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
20 de julio de 2026 - 01:02 a. m.
Daniel García-Peña Jaramillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, aseguró que ve con preocupación el "alineamiento" del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump.
Daniel García-Peña Jaramillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, aseguró que ve con preocupación el "alineamiento" del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump.
Foto: Óscar Pérez

El asesinato de Joan Sebastián Durán a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha generado una ola de rechazo desde varios sectores. La embajada ha dicho que está en constante comunicación con las autoridades competentes y el presidente Gustavo Petro pidió iniciar acciones judiciales. ¿Qué es lo que se ha podido concretar?

Este caso, primero que todo, es absolutamente lamentable y realmente muy preocupante por todo lo que significa, pero también cómo hace parte de unas políticas...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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