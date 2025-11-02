Esta es la radiografía diplomática del Gobierno: 46 embajadores cuestan COP 2.300 millones

Guillermo Reyes (arriba), Alfonso Prada (izq.) y Laura Sarabia (der.) hacen parte de esos nombramientos políticos del presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio (centro) en la diplomacia. Foto: Viviana Velásquez Bello

A la llegada del presidente Gustavo Petro a Egipto, en la fila de funcionarios que lo recibieron estuvo Luz Elena Martínez Kasab, una de las 46 personas que lideran misiones de Colombia en el exterior y que no hacen parte de una carrera diplomática que el autodenominado “Gobierno del cambio” prometió potenciar. Esa escena se vivió el viernes, exactamente dos días después de que en Arabia Saudita fuera Rayan El Barkachi Abou Trabi, otro embajador de esa lista, quien hiciera lo mismo.

Esos dos nombres, que jugaron un papel protagónico durante el...