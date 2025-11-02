Logo El Espectador
Esta es la radiografía diplomática del Gobierno: 46 embajadores cuestan COP 2.300 millones

Colombia tiene 90 personas en el escalafón de embajador en la carrera diplomática, pero solo 26 de ellas ejercen un cargo de ese rango. De las 79 misiones que tiene el país en el exterior, 46 son lideradas por cercanos a las fuerzas que respaldan al presidente Gustavo Petro y que generan erogaciones mensuales extras de USD 596.850.

María José Barrios Figueroa
02 de noviembre de 2025 - 01:03 a. m.
Guillermo Reyes (arriba), Alfonso Prada (izq.) y Laura Sarabia (der.) hacen parte de esos nombramientos políticos del presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio (centro) en la diplomacia.
Guillermo Reyes (arriba), Alfonso Prada (izq.) y Laura Sarabia (der.) hacen parte de esos nombramientos políticos del presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio (centro) en la diplomacia.
Foto: Viviana Velásquez Bello

A la llegada del presidente Gustavo Petro a Egipto, en la fila de funcionarios que lo recibieron estuvo Luz Elena Martínez Kasab, una de las 46 personas que lideran misiones de Colombia en el exterior y que no hacen parte de una carrera diplomática que el autodenominado “Gobierno del cambio” prometió potenciar. Esa escena se vivió el viernes, exactamente dos días después de que en Arabia Saudita fuera Rayan El Barkachi Abou Trabi, otro embajador de esa lista, quien hiciera lo mismo.

Esos dos nombres, que jugaron un papel protagónico durante el...

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
