Transmisión y alertas fiscales: así catalizan puja entre equipos de transición del gobierno

Avanza proceso de empalme entre tensiones en las comitivas de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

Solo dos encuentros entre los comités nacionales de empalme de los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella fueron suficientes para escalar las tensiones en medio de la transición de poder. Las comitivas lideradas por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya trazaron las líneas para lo que será el tránsito del primer gobierno de izquierda en la Casa de Nariño, a un retorno del péndulo político a los sectores de derecha. Y aunque ambos han hecho esfuerzos por minimizar las...