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Transmisión y alertas fiscales: así catalizan puja entre equipos de transición del gobierno

La fecha límite para el cierre de todo el empalme es el 31 de julio. Las comitivas de Abelardo de la Espriella y de Gustavo Petro chocan por la forma en la que se hacen públicas las sesiones y sus temas. Esto está en juego.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
04 de julio de 2026 - 01:02 p. m.
Avanza proceso de empalme entre tensiones en las comitivas de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Avanza proceso de empalme entre tensiones en las comitivas de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Foto: Archivo particular

Solo dos encuentros entre los comités nacionales de empalme de los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella fueron suficientes para escalar las tensiones en medio de la transición de poder. Las comitivas lideradas por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya trazaron las líneas para lo que será el tránsito del primer gobierno de izquierda en la Casa de Nariño, a un retorno del péndulo político a los sectores de derecha. Y aunque ambos han hecho esfuerzos por minimizar las...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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