El empalme presidencial se estrella contra las diferencias entre De la Espriella y Petro

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro analizan escenarios en el proceso de empalme. Foto: El Espectador

La histórica foto entre el mandatario saliente y el entrante en Palacio no será lo único que no exista en la transición presidencial; en esta ocasión tampoco habrá el empalme protocolario que caracterizó los cambios de administración de las últimas décadas. A pocas horas de iniciar las reuniones entre delegaciones, el equipo de Abelardo de la Espriella decidió no asistir, antes de que el contrario tomara esa decisión. El choque entre ambos bandos fue impulsado por el no reconocimiento de resultados por parte del saliente Gustavo Petro y la...