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El empalme presidencial se estrella contra las diferencias entre De la Espriella y Petro

La transición que iniciaría el 7 de julio se interrumpió por parte del entrante mandatario tras las declaraciones de no reconocimiento de resultados del presidente Petro, mientras la administración saliente alegó irrespetos en el proceso.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
08 de julio de 2026 - 02:15 a. m.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro analizan escenarios en el proceso de empalme.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro analizan escenarios en el proceso de empalme.
Foto: El Espectador

La histórica foto entre el mandatario saliente y el entrante en Palacio no será lo único que no exista en la transición presidencial; en esta ocasión tampoco habrá el empalme protocolario que caracterizó los cambios de administración de las últimas décadas. A pocas horas de iniciar las reuniones entre delegaciones, el equipo de Abelardo de la Espriella decidió no asistir, antes de que el contrario tomara esa decisión. El choque entre ambos bandos fue impulsado por el no reconocimiento de resultados por parte del saliente Gustavo Petro y la...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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Edgard Lopez(56726)Hace 1 hora
Lo que nos jodio fue que el HH PP se metió a decir que gracias a él el equipo ganaría. Por supuesto perdió, todo lo que toca Petro se lo caga, bulto de sal!!!!!!
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