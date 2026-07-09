De la Espriella enfoca en Cúcuta su primer empalme regional desde seguridad y fronteras

Abelardo de la Espriella realizó su primer empalme regional en Cúcuta con el gobernador de Norte de Santander y los 40 alcaldes. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En un hito que reafirma el discurso de Abelardo de la Espriella sobre gobernar desde las regiones, Cúcuta fue la brújula de lo que serán los empalmes regionales de la administración entrante en los próximos días. En una correría que comienza a poco menos de un mes de su posesión, el mandatario electo visitará los 32 departamentos y se concentrará en zonas duramente afectadas por el conflicto armado, altas tasas de desempleo o crisis en el sistema de salud. El Espectador estuvo presente desde la capital de Norte de Santander y conoció a...