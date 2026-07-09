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De la Espriella enfoca en Cúcuta su primer empalme regional desde seguridad y fronteras

El presidente electo busca fortalecer el relacionamiento entre Casa de Nariño y el poder regional, por lo que aseguró que los mandatarios locales no requieren de intermediarios para construir un diálogo conjunto.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
09 de julio de 2026 - 12:30 a. m.
Abelardo de la Espriella realizó su primer empalme regional en Cúcuta con el gobernador de Norte de Santander y los 40 alcaldes.
Abelardo de la Espriella realizó su primer empalme regional en Cúcuta con el gobernador de Norte de Santander y los 40 alcaldes.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

En un hito que reafirma el discurso de Abelardo de la Espriella sobre gobernar desde las regiones, Cúcuta fue la brújula de lo que serán los empalmes regionales de la administración entrante en los próximos días. En una correría que comienza a poco menos de un mes de su posesión, el mandatario electo visitará los 32 departamentos y se concentrará en zonas duramente afectadas por el conflicto armado, altas tasas de desempleo o crisis en el sistema de salud. El Espectador estuvo presente desde la capital de Norte de Santander y conoció a...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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