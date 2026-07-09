De la Espriella enfoca en Cúcuta su primer empalme regional desde seguridad y fronteras

Abelardo de la Espriella realizó su primer empalme regional en Cúcuta con el gobernador de Norte de Santander y los 40 alcaldes.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
En un hito que reafirma el discurso de Abelardo de la Espriella sobre gobernar desde las regiones, Cúcuta fue la brújula de lo que serán los empalmes regionales de la administración entrante en los próximos días. En una correría que comienza a poco menos de un mes de su posesión, el mandatario electo visitará los 32 departamentos y se concentrará en zonas duramente afectadas por el conflicto armado, altas tasas de desempleo o crisis en el sistema de salud. El Espectador estuvo presente desde la capital de Norte de Santander y conoció a...
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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