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La promesa de descentralización del nuevo gobierno empieza a generar ruido en las regiones

El intento del mandatario electo de llevar el poder a los territorios va más allá de instalar sedes alternas de la Casa de Nariño en varias capitales del país. Para algunos mandatarios locales, significa mayores retos de ejecución, esto mientras en el Congreso tiene pendiente destrabar la reforma al flujo de recursos y competencias de los entes territoriales. Este es el panorama.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
30 de julio de 2026 - 11:02 a. m.
El primer empalme regional fue en Cúcuta. Este fin de semana fue en Casanare y los próximos serán en Santander y Antioquia.
El primer empalme regional fue en Cúcuta. Este fin de semana fue en Casanare y los próximos serán en Santander y Antioquia.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

A ocho días de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, el mandatario entrante construye una narrativa de gobernanza desde las regiones a partir de empalmes territoriales que ya cubrieron un cuarto de los departamentos del país; a esto se suma su intención de resignificar la oficina de la Presidencia al tener sedes rotativas en Cali, Medellín y Barranquilla, misma ciudad que serviría como la capital alterna del país.

Este relato del presidente costeño que gobernará desde las regiones tiene algunos interrogantes de cara a hacer...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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Cordillerano(64187)Hace 12 minutos
Ahora resulta que pernoctar fuera de la capital es potenciar la llamada "gobernanza". Esto ni se le ocurrió al mentor ideológico del presidente que pese a ser Santanderiano gobernó desde Bogotá. Seguramente otro de los temas cruciales del nuevo mandatario serán la marca y color de las camionetas blindadas en que se moviliza y el decorado interno del FAC-001.
Celyceron(11609)Hace 1 hora
Y cuándo será la visita y las promesas para el Chocó? “El ilustre senador”, pese a no haber leído el proyecto, cree que es bueno. Maravilla de maravillas. Ese es otro milagro. Me recordó a otro gran senador que firmaba sin leer.
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