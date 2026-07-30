La promesa de descentralización del nuevo gobierno empieza a generar ruido en las regiones

El primer empalme regional fue en Cúcuta. Este fin de semana fue en Casanare y los próximos serán en Santander y Antioquia.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
A ocho días de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, el mandatario entrante construye una narrativa de gobernanza desde las regiones a partir de empalmes territoriales que ya cubrieron un cuarto de los departamentos del país; a esto se suma su intención de resignificar la oficina de la Presidencia al tener sedes rotativas en Cali, Medellín y Barranquilla, misma ciudad que serviría como la capital alterna del país.
Este relato del presidente costeño que gobernará desde las regiones tiene algunos interrogantes de cara a hacer...
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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