La promesa de descentralización del nuevo gobierno empieza a generar ruido en las regiones

El primer empalme regional fue en Cúcuta. Este fin de semana fue en Casanare y los próximos serán en Santander y Antioquia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

A ocho días de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, el mandatario entrante construye una narrativa de gobernanza desde las regiones a partir de empalmes territoriales que ya cubrieron un cuarto de los departamentos del país; a esto se suma su intención de resignificar la oficina de la Presidencia al tener sedes rotativas en Cali, Medellín y Barranquilla, misma ciudad que serviría como la capital alterna del país.

Este relato del presidente costeño que gobernará desde las regiones tiene algunos interrogantes de cara a hacer...