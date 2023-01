En Antioquia, la lista a la gobernación es apretada

Alfredo Ramos, Julián Bedoya, Esteban Restrepo y Luis Fernando Suárez están entre la lista de candidatos que irían por la gobernación de Antioquia. Foto: Varios

Por los municipios de Antioquia ya se están viendo los candidatos a la gobernación y aunque la lista no es tan grande, cuenta con variedad y posibles alianzas y duplas con los candidatos a la alcaldía de Medellín que se podrían definir en los próximos meses.

Parte de esto surge de la premisa de que a pesar de que el departamento tiene 125 municipios, el mayor caudal electoral se concentra en Medellín y el área metropolitana, lo que quiere decir que la apuesta se define en dos frentes: recorrer y buscar reconocimiento en las regiones más apartadas y establecer alianzas alrededor de la capital.

En eso ya se encuentra el excongresista Julián Bedoya, a quien se le ha visto en los últimos meses buscando alianzas, apoyado en su caudal político en la región, la cercanía que ha tenido con el petrismo desde las elecciones del año pasado, así como la alianza que se estaría cocinando con el movimiento Independiente del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y con el presidente del Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo, para definir candidatos únicos a la alcaldía y la gobernación.

Pese a que en principio Bedoya se lanzaría como candidato en Antioquia, políticos de la región consideran que puede jugar en su contra la investigación de la Corte Suprema de Justicia por las presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado y su renuncia al Partido Liberal, en octubre el año pasado. Por eso, no se descarta que, ante la posibilidad de crear una coalición, otra de las candidaturas que puedan impulsar sea la de Esteban Restrepo.

El joven internacionalista además de ser uno de los políticos más cercanos a Daniel Quintero, fue secretario de Gobierno de Medellín, entre 2020 y 2022, puesto al que renunció para unirse a la campaña de Petro en la región. También hizo parte del empalme del elegido presidente, que promovió Quintero, y más recientemente se ha dedicado a recorrer en bicicleta los municipios de Antioquia en busca de apoyo.

No es el único. En octubre del año pasado, Luis Fernando Suárez renunció a la Secretaría de Gobierno de Antioquia. Desde entonces también se la ha pasado de municipio en municipio escuchando a las comunidades. Fue gobernador encargado durante el arresto de Aníbal Gaviria y otras ausencias del mandatario y por obvias razones es el llamado a darle continuidad a la administración del gobernador. No obstante, no la tiene fácil, ya que no contaría con el apoyo del mismo caudal que apoyó a Gaviria, pero sí podría poner a jugar a su favor lo que se ha hecho en el departamento en los últimos tres años y apostarle a la independencia de los partidos tradicionales.

En la lista también podría reaparecer Mauricio Tobón, quien fue candidato a la gobernación en 2019, y recientemente se ha enfrentado con Suárez. Fue gerente del Idea en la gobernación de Luis Pérez y apoyó a Rodolfo Hernández en las elecciones para la presidencia. Se dice que podría aliarse con Gilberto Tobón, quien aspira a la alcaldía de Medellín, así como podría lanzarse como independiente a la gobernación. Mientras que en disputa están los liberales Andrés Fernando Mesa y el Eugenio Prieto, exdirector del área metropolitana, quien ya habría tenido diálogos con diferentes sectores para impulsar su candidatura.

En el Centro Democrático el panorama no está tan claro. Aunque Álvaro Uribe le propuso a la senadora Paola Holguín lanzarse a la gobernación, ella desistió de la oferta. En la región han sonado otros nombres como el de Andrés Julián Rendón, exalcalde de Rionegro, quien ya estuvo en 100 municipios, y el concejal Alfredo Ramos Maya. El primero espera que el partido le dé el aval, mientras que el segundo no ha decidido si irá por la gobernación o la alcaldía de Medellín.

Lo cierto es que cualquier decisión estará mediada por la que tome Federico Gutiérrez, quien aún no ha dicho si optará por la alcaldía, la gobernación o aspirará de nuevo a la presidencia en 2026. Pese a ello, las ultimas elecciones evidenciaron que tiene un alto caudal electoral que no desaprovechará y por el que colectivos y partidos, especialmente de derecha, lo rodearán. Por lo pronto, mientras salen o aparecen más nombres, está claro que los rostros mas visibles continuarán en las calles a la espera de reconocimiento en esta primera etapa.