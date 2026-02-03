Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

En imágenes: así transcurre el encuentro Petro-Trump en la Casa Blanca

Este martes los mandatarios Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
03 de febrero de 2026 - 05:52 p. m.
La cita inició a las 11:05 a.m. en la Oficina Oval de la Casa Blanca en la que apenas un puñado de funcionarios acompañarán a los dos mandatarios.
Foto: EFE - @infopresidencia
En imágenes: así transcurre el encuentro Petro-Trump en la Casa Blanca

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.