“En junio solo recibí el 25 % del salario, así lo solicité”: Armando Benedetti

El aún embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aseguró desde Madrid, España, que en junio solo recibió el 25 % de su salario como diplomático, tal como lo solicitó luego de presentar su renuncia. Aunque pidió licencia no remunerada, la opción le fue negada.

“En junio solo recibí el 25 % de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia no remunerada, que negaron y en la que he insistido. Para los “preocupados”, estoy en Madrid en el grado de mi hijo. La otra semana regreso al país”, escribió en su cuenta de Twitter, quien se espera, sea embajador en el país vecino hasta el 19 de julio.

En junio sólo recibí el 25% de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia NO REMUNERADA que negaron y en la que he insistido. Para los “preocupados”, estoy en Madrid en el grado de mi hijo. La otra semana regreso al país. — Armando Benedetti (@AABenedetti) July 6, 2023

El diplomático fue citado para el próximo 18 de julio, junto a la exjefe de gabinete presidencial Laura Sarabia, a declaratoria ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m. ambos darán rendirán versión frente a los señalamientos de una financiación irregular en la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición del Pacto Histórico.

De igual forma, el CNE ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil la entrega de una copia del “listado de los testigos electorales reportados en 2022 por la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición del Pacto Histórico”. Allí le piden a la entidad que entregue nombres completos, números de identificación, departamento, municipio, zona, puesto y mesa en la que ejercieron como testigos, direcciones de correo electrónico, entre otros datos personales.

