En la Cámara insistirán en impuesto al tabaco, tras ser excluido de la tributaria

De acuerdo con la representante por Risaralda, un impuesto al tabaco podría recaudar aproximadamente $1 billón. Foto: Pixabay

La reforma tributaria que aprobó esta semana el Congreso en pleno tuvo varias modificaciones. Cuando fue radicada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, contemplaba un recaudo de $25,8 billones en el primer año, pero luego de varios cambios, ajustes y acuerdos se recortó a $20 billones en 2023, y $23 billones adicionales para 2026.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Los cambios fueron fruto de la exclusión o inclusión de algunos tributos que solicitaron desde diferentes bancadas para mantener su apoyo a la reforma. Algunos de esos, impuestos a megapensiones, donación de alimentos, zonas francas, iglesias, entre muchos otros. Uno de los temas que se intentó incluir en la reforma fue el impuesto al tabaco y vapeadores, con el que se podría recaudar $1 billón según la representante Carolina Giraldo Botero (Alianza verde), quien impulsó la propuesta que luego abanderó su bancada.

Al final, el impuesto no se incluyó en la reforma fiscal, lo que causó un gran disgusto en la representante por Risaralda ya que fue una de las cinco proposiciones que había escogido el partido Alianza Verde, que está en el “primer anillo” de la bancada de gobierno, para incluir en la iniciativa.

Y le molestó, no tanto porque no se incluyó, sino porque a su juicio no hubo espacio siquiera de debatir la propuesta. “Vengo de la escuela de argumento va, argumento viene. Pero lo que vimos en la Cámara de Representantes no es nada de eso”, dijo la representante, quien señaló que su proposición, que además de aumentar el impuesto al tabaco sugería incluir a los vapeadores, “ni siquiera nos dejaron debatirla y someterla a consideración de la Cámara”.

>LEA: “Debemos pensar en el bien general y no el de las tabacaleras”: representante Giraldo

Para Giraldo, que hayan ignorado su propuesta “fue absolutamente indignante e irrespetuoso”, porque señaló que incluso el mismo presidente de la Cámara, David Racero (Pacto Histórico), prometió que se iba a votar aparte y no ocurrió, por lo que consideró que hubo un incumplimiento de los acuerdos. “No fueron respetados y eso cercena los derechos del partido Alianza Verde. La verdad es que deja mucho que desear del debate de la reforma tributaria que haya terminado de esta manera”, expresó con molestia la representante.

Sin embargo, más allá de la molestia con la coalición de gobierno, señaló que todo se debió a una alta presión desde los dueños del negocio del tabaco. “Sabemos que hubo lobby de las tabacaleras. Esto nos consta, cuando el ministro (José Antonio Ocampo) estuvo a punto de avalarnos la proposición y sabemos que se intensificó el lobby”.

A pesar de eso, la representante aseguró que no bajará los brazos en su idea de aumentar impuestos al tabaco y los vapeadores y anunció que el martes de la próxima semana radicará un proyecto de ley para regular este tema, pues destacó que es una idea que va en sintonía con los impuestos saludables que se plantean en la reforma.

>LEA: Guía para entender de qué se trata la reforma tributaria

Como argumento, cuando Giraldo presentó su propuesta adjuntó cifras cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que plantean que un impuesto de esta naturaleza derivaría en 154.450 vidas salvadas para 2033 y en un ahorro aproximado de $58 billones en pérdidas económicas.

De acuerdo con Giraldo, quien llegó al Congreso con el apoyo de 16.562 risaraldenses, un impuesto al tabaco también es necesario si se compara el costo de los cigarrillos en Colombia en comparación a otros países. “No puede ser que mientras los precios del cigarrillo en Colombia sean tan bajos comparativamente con otros países, precisamente porque los impuestos aquí son muy bajos, estemos y teniendo altos costos en el sistema de salud”, dijo la congresista sobre una propuesta que, remarcó, solo afectaría a los fumadores.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político